Reus acollirà la 1a ExpoFira Km0

De l'1 al 4 de març, set concessionaris exposaran més de 500 vehicles

Actualitzada 20/02/2018 a les 18:06

Entre l'1 i el 4 de març, la fira Reus acollirà l'ExpoFira del Km0. Diversos concessionaris de la demarcació de Tarragona (Tarraco Center, Diselauto Tarraco, Augusta Car, Tarraco Mòbil Audi, Tarraco Mòbil Volkswagen, Nikko Center i Full Traction) es concentraran durant quatre dies per oferir una amplíssima oferta de vehicles matriculats de menys de 2 anys. Hi haurà cotxes d’alta gamma fins a petits utilitaris, tots amb grans descomptes.S'ofertaran més de 500 vehicles, la gran majoria de km0, que són aquells cotxes completament nous però que ja han estat matriculats i que per tant gaudeixen de millors descomptes. Els Km0 no han estat usats i, per tant, no tenen quilòmetres. També es podran trobar alguns vehicles de gerència i d’altres que s’han fet servir com a vehicles de demostració durant 3 o 4 mesos.La fira té entrada gratuïta i es podrà visitar de l'1 al 4 de març, de 10 del matí a 9 del vespre.