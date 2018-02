Mas Vilanova guanyarà dos contenidors per a la recollida de brossa

Aquests s’ubicaran al carrer Rius i Miró en un punt que els veïns consideraven «complicat» per la quantitat de deixalla generada

Actualitzada 20/02/2018 a les 08:49

Els veïns del Mas Vilanova de Reus veuran reforçada la recollida de brossa del carrer Antoni Rius i Miró. Ja fa un temps que reclamen la presència de més contenidors, ja que els que hi ha són insuficients per a recollir la quantitat de residus que es generen a la zona. Es tracta d’un carrer amb molts habitatges familiars i blocs de pisos que connecta la zona del col·legi Pare Manyanet amb el Passeig de Misericòrdia, on també hi ha pocs punts de recollida de brossa. Fins ara, el carrer de Rius i Miró només comptava amb un contenidor per a cada tipus de fracció de la brossa, però els veïns han arribat a un acord amb l’Ajuntament per tal de reforçar aquest punt.Valentín Rodríguez, president de l’Associació de Veïns de Mas Vilanova assegura que el cas d’aquesta via és «un punt complicat» degut a la gran quantitat de deixalla que es genera. L’acord al qual han arribat veïns i consistori, segons explica Rodríguez, permetrà la instal·lació «d’un contenidor general i un altre de cartró». Per a donar cabuda a aquests dos contenidors extra, però, el carrer haurà de perdre una plaça d’aparcament. Valentín Rodríguez defensa que, «després de comentar-ho amb els veïns vaig donar el vistiplau a l’Ajuntament».La instal·lació dels dos nous contenidors que reforcin la zona de Rius i Miró podria produir-se, segons Valentín Rodríguez, en els pròxims dies: «Ja fa més d’una setmana que ho vaig comunicar a l’Ajuntament, i confio que aquesta mateixa setmana començaran a instal·lar-los», assegura el president de l’Associació de Veïns. De moment, però, el consistori no ha previst cap afectació al trànsit en aquesta zona.L’acord per reforçar el punt de recollida de brossa d’aquesta via del Mas Vilanova, però, no satisfà del tot les queixes dels veïns que, en diverses ocasions, han denunciat la deixalla que s’acumula en zones del barri, «ja que les zones enjardinades es presta a què hi hagi molt de moviment» de persones que deixen brutícia. Valentín Rodríguez, però, explica que en les darreres setmanes «s’ha millorat», segurament, perquè «ha fet més fred i això fa que la gent estigui menys al carrer», malgrat que aquest tema «és una baralla contínua».Un altre dels punts conflictius que ha millorat darrerament és la seguretat. Rodríguez explica que «a finals de gener hi va haver una intervenció i van detenir persones que passaven droga», i que des d’aquesta actuació «estem bastant tranquils».