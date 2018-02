La Guàrdia Urbana amplia les mesures de mobilitat a l'escola Pare Manyanet de Reus

Aquestes pretenen millorar la seguretat a les entrades i sortides del centre

Actualitzada 20/02/2018 a les 17:48

Quatre escoles amb mesures similars

El Servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana de Reus ha aplicat noves mesures de mobilitat al carrer del Pare Manyanet per millorar la seguretat a les entrades i sortides de l’escola Pare Manyanet.En concret, al carrer del Pare Manyanet, just davant del centre, s’ha reordenat l’aparcament i s’ha delimitat una zona d’estacionament reservat per als familiars dels alumnes en unes franges horàries concretes (de 7:30 a 9:15 i de les 11:45 a 18 hores). També s’ha habilitat una zona de seguretat amb l’objectiu que els vianants puguin sortir dels vehicles pel costat dret, al costat de la vorera.Amb aquestes noves mesures es permet que els familiars dels alumnes puguin aturar-se a deixar els escolars sense ocupar cap carril de circulació ni aparcar en doble fila.Les limitacions d’estacionament en les àrees de seguretat només s’apliquen en els horaris indicats de dilluns a divendres. La resta d’hores del dia els veïns i la resta de conductors poden estacionar els seus vehicles amb normalitat a la zona indicada per als familiars dels alumnes.Aquests canvis arriben després d’aplicar mesures similars de mobilitat segura en altres centres educatius de la ciutat com les escoles Joan Rebull, La Salle i General Prim. La iniciativa ha obtingut bons resultats tant en termes de seguretat com de mobilitat de la comunitat educativa i del conjunt de la ciutadania que es mou a l’entorn dels centres.