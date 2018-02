Foment estudia que vols ambulància operin sense l'ajuda d'un controlador

Aena, Aesa i Enaire despleguen un Reial Decret que permeti avions amb òrgans usar l’Aeroport tancat i eviti mobilitzar personal

«Mai no es faria sense un aval»

El Ministeri de Foment està analitzant, a través de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), d’Aena i del gestor de l’espai aeri Enaire, forma i terminis per al desplegament del Reial Decret 703/2016 que permetrà aeroports de l’Estat que no tenen un horari operatiu 24 hores, com Reus, rebre vols d’emergència i de trasllat d’òrgans sense l’assistència de la torre de control, ara obligada per llei. En aquests vols, coneguts com a instrumentals, tenen pes els sistemes de referència de l’aeronau i la perícia del mateix pilot, que guia l’avió sense indicacions d’un controlador ni presència de personal d’altre tipus a les instal·lacions i es limita a notificar, consumat, l’aterratge.La mesura suposaria, per als aeroports que en disposen d’un, suprimir el torn de guàrdia de controladors. En la situació concreta de l’Aeroport de Reus, on aquest torn no existeix i la plantilla ha reclamat en diferents ocasions la incorporació de dos professionals més –per a acumular-ne 10– que permetés crear-lo, representaria deixar de mobilitzar treballadors fora de la seva jornada a canvi del que, des de la Unió Sindical de Controladors Aeris (USCA), consideren «eliminar capes de seguretat».Fonts d’Aena consultades pel Diari Més explicaven que el desplegament del Reial Decret 703/2016 es troba ara «en fase d’estudi» i recordaven que, tot i que també l’inclou, no es planteja únicament per a l’Aeroport de Reus sinó, en principi, per als que no estan oberts les 24 hores. En la mateixa línia s’expressaven fonts d’Enaire, que asseguraven que la implantació de la nova normativa «s’està analitzant». Un dels primers on ja s’ha fixat data és l’Aeroport d’Astúries, sobre el qual La Voz de Asturias publicava la setmana passada una resposta de govern del principat al grup parlamentari d’IU que detallava que «en el cas d’Astúries es preveu que el procediment estigui en vigor al novembre del 2018» i que «posteriorment, i d’acord a un calendari consensuat, s’aniran desenvolupant els procediments a la resta d’aeroports».Com a part d’aquesta resposta, s’adjuntava un informe de l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) el qual concretava que «Aena va informar que el Reial Decret es posaria en marxa mitjançant un procediment d’evacuació de l’horari operatiu fora de l’aeroport per garantir l’operació on no es disposés de servei 24 hores» i que «els aeroports són Menorca, Santander, Tenerife Norte, Pamplona, Granada, Almeria, Reus, Bilbao, San Sebastián, Logronyo i Astúries». Tot plegat requereix d’autorització de l’aeroport a les companyies. L’ONT cita Aena, que diu que «s’estudiaran els riscos comptant amb l’opinió dels pilots». I avisa que «prima la seguretat» i que «no es realitza» cap moviment «si no es compleixen totes les condicions». A l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) precisaven que «de moment no s’hi ha començat a treballar» i que, en tot cas, «mai no es faria res sense un procediment que ho avalés».Fonts de la Unió Sindical de Controladors Aeris valoren que la nova norma «és un altre pedaç per pal·liar la manca de personal» i que «l’aviació té moltes barreres de seguretat i no vol dir que hagi de passar res però sí que és un altre factor que se suma». Al 2017, i segons dades de l’OCATT, 4 òrgans dels 22 donants de la província van ser traslladats per avió, 2 dels quals van emprar l’Aeroport de Reus i altres dos, el del Prat.