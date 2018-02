«Va entrar, va demanar el pa amb prou esforç i va caure rodó a terra»

La Urbana de Reus reanima un home amb un atac de cor

Actualitzada 19/02/2018 a les 21:08

Una reacció ràpida

Un veí de Reus de 57 anys va patir, aquest diumenge, un atac de cor mentre acudia a comprar el pa a la pastisseria Caelles, ubicada a la cantonada entre el Camí de Tarragona i la Riera d’Aragó. La ràpida intervenció d’una patrulla de la Guàrdia Urbana que es trobava a la zona i que duia, al seu vehicle, un dels desfibril·ladors mòbils amb què compta el cos de seguretat va salvar-li la vida. Des de la pastisseria, Eva Calles explica que es tracta «d’un client habitual» a qui «va despatxar una dependenta que, al moment d’entrar, el va veure suat i molt vermell». «Ell va demanar el pa i volia una altra cosa però ni tan sols li sortien les paraules», recorda, i apunta que, «de cop, va caure rodó a terra i, en veure que no es movia vam avisar al 112».Mentre al local rebien les primeres indicacions d’una metgessa, «un dels clients que es trobava a la barra va veure, per la porta, que a prop hi havia una patrulla de la Guàrdia Urbana, i els va anar a avisar». Caelles explica que els agents «van arribar al moment i sabien d’entrada el que havien de fer, i això ens va tranquil·litzar» i que «van intentar reanimar l’home manualment i duien un desfibril·lador que van fer servir mentre no arribava l’ambulància, que s’hi va estar uns 30 minuts».Des de la pastisseria valoren que «va ser una gran sort que l’atac de cor fos al carrer perquè hi havia gent que va poder ajudar-lo» i especialment «que la Guàrdia Urbana estigués allà en aquell moment». En relació a la formació que ha rebut el cos per a intervenir davant situacions com aquesta i també al subministrament de desfibril·ladors mòbils que s’han col·locat a alguns dels vehicles, Caelles explicava que «probablement no valorem prou aquesta feina fins que no ens hi trobem, i és molt valuosa. En realitat, tots hauríem de saber què s’ha de fer quan això passa». A la pastisseria celebraven la informació feta pública per l’Ajuntament de Reus que l’home havia estat traslladat a l’Hospital Sant Joan un cop estabilitzat pels serveis mèdics.En detall, l’Ajuntament va enviar una nota on explicava que els agents van sol·licitar, després d’accedir al local i detectar que l’home es trobava inconscient i que tenia símptomes d’haver patit una crisi cardíaca, la presència d’una ambulància del servei mèdic a través de la central de comunicacions de la Guàrdia Urbana. I van realitzar el protocol de reanimació cardiopulmonar. El cos disposa de 10 desfibril·ladors i està format en el seu ús.