Declaren pel cas del mecànic de Reus un treballador del taller i dos mossos

El jutjat d’instrucció número 3 va citar dijous passat aquests tres testimonis i, de moment, no n’hi ha més de previstos però les diligències estan obertes

Actualitzada 20/02/2018 a les 09:27

«Clarificar» què s’hi inclou

El jutjat d’instrucció número 3 va prendre declaració, aquest passat dijous 15 de febrer i com a testimonis, a dos Mossos d’Esquadra i a un treballador del taller Perelló Motors en relació al cas del mecànic reusenc Jordi Perelló, denunciat per un suposat delicte d’incitació a l’odi després que, a finals de gener, refusés revisar el vehicle particular d’una agent de la Policia Nacional al negoci que regenta al camí de Valls. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han concretat al Diari Més que, en aquest sentit, «les diligències segueixen ara obertes» i que, almenys «de moment, no hi ha previstes més citacions», però que això «no vol dir que la instrucció estigui tancada».Perelló va declarar en qualitat d’investigat davant el jutge el 7 de febrer, com també ho van fer el denunciant i la seva dona, en qualitat de testimonis. En aquell moment, va fer-se pública la sol·licitud de més diligències testificals, que són les que s’han practicat aquest dijous. En aquest punt les parts encara poden demanar més proves o el que considerin al jutge i aquest anirà resolent allò que cregui pertinent. A la causa també està personada l’Advocacia de l’Estat.El cas, el qual va avançar aquest mitjà en la seva edició de paper, es remunta al 31 de gener, quan Perelló, segons el relat del mateix mecànic, va rebre una trucada telefònica d’una agent de la Policia Nacional per dur el seu cotxe particular al taller i ell li va comunicar la decisió de no rebre’l perquè, per «conviccions personals», des de l’1-O havia decidit no oferir serveis a la Policia Nacional ni tampoc a la Guàrdia Civil. El dia 1 de febrer Perelló va ser requerit a la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Tarragona, on va acollir-se al dret a no declarar a l’espera que el seu advocat, membre del col·lectiu dels Advocats Voluntaris de l’1-O, tingués accés a l’atestat.El Fiscal General de l’Estat, Julián Sánchez Melgar, va valorar la setmana passada en un esmorzar informatiu a Madrid que el cas del mecànic potser no constituiria, al seu entendre, un delicte d’odi. «Potser no estem en presència de cap delicte d’odi, sinó en altres àmbits», va dir Sánchez Melgar, que va apuntar que quan va veure el titular sobre aquest cas als diaris li va provocar «una certa perplexitat». Sánchez Melgar va anunciar que la Fiscalia farà una instrucció per «clarificar» aquest tipus de delicte que es va incloure a la reforma del Codi Penal del 2015. «Ens preocupa que se sàpiga amb claredat quan estem davant un delicte d’odi o no», va dir en el marc del mateix esmorzar.