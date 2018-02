De la Serna anuncia un nou pla director per a l'aeroport de Reus

El ministre de Foment ha negat avui al Senat les acusacions de desinversió a Reus formulades per ERC

Actualitzada 20/02/2018 a les 21:21

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha negat avui al Senat les acusacions de desinversió a Reus (Baix Camp) formulades per ERC i ha anunciat que AENA tindrà enllestit a la primavera el seu nou pla director per a l'aeroport d'aquest municipi, que podrà estar aprovat a final del 2019 o principis del 2020.De la Serna ha formulat aquest anunci en el ple de la Cambra Alta en resposta a una interpel·lació parlamentària de la senadora d'ERC Laura Castel, que ha instat el Govern a reiniciar de manera urgent les obres de l'estació intermodal del sud de l'aeroport de Reus i ha acusat Foment de dur a terme una política de «desinversió» al Camp de Tarragona.En aquest sentit, ha reclamat al «ministre-conseller» que Foment reverteixi la «reducció dràstica» d'allò pressupostat en el pla director de l'aeroport de Reus i la «retallada en el personal» que porta a «incomplir sistemàticament» el pla d'autoprotecció i a «deixar a un hospital de referència en trasplantaments com el Joan XXIII sense servei nocturn de transport d'òrgans».De la Serna ha negat que el seu ministeri incompleixi els seus compromisos pressupostaris i d'inversió a l'aeroport de Reus, un dels aeròdroms amb més creixement de tràfic d'Espanya, i ha assegurat que tant Foment com AENA adequaran les seves futures inversions a la demanda de trànsit que presenti en cada moment aquest aeròdrom.A més d'insistir que cap vol previst a Reus ha hagut de desviar-se a un altre destí per falta de personal, ha recalcat que aquest aeroport ha crescut en trànsit aeri un 25 per cent i ha valorat igualment el creixement experimentat pels aeròdroms del Prat i de Girona, en contrast amb el descens sofert pel de Lleida, que gestiona la Generalitat.«Estan vostès desballestant l'únic aeroport que estan gestionant», ha proclamat des de la tribuna el ministre, abans d'afegir que aquesta gestió és un «desastre absolut», mentre la senadora d'ERC gesticulava des del seu escó per intentar posar de manifest que la gestió actual correspon al Govern espanyol.