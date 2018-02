Reus estrenarà el Lleó Petit per Misericòrdia

El projecte té un pressupost aproximat de 8.000 euros i l'entitat farà una campanya ciutadana per recollir fons per finançar-lo

La colla del Lleó de Reus vol presentar el Lleó Petit en les properes festes de Misericòrdia. Així ho ha expressat l’entitat aquest dilluns, 19 de febrer, quan ha presentat el projecte per construir i estrenar aquest nou element del seguici petit. El projecte tindrà un pressupost d’uns 8.000 euros i l’entitat farà una campanya ciutadana per recollir fons per finançar-lo.El cap de colla del Lleó de Reus, Josep Lluís Rius, i el secretari de l’entitat, Daniel Domínguez, han explicat que durant els pròxims mesos es farà realitat la construcció del Lleó Petit, una peça que realitzarà l’escultor Manel Llauradó. El projecte té un pressupost aproximat d’uns 8.000 euros, que inclouen l’elaboració de l’element i també la corona, una de les parts més laborioses de la iniciativa.La colla del Lleó de Reus farà una campanya ciutadana per recollir fons que puguin fer possible aquest projecte. Es vendrà marxandatge vinculat amb el Lleó de Reus i s’ha obert un compte corrent per rebre aportacions econòmiques de tothom qui vulgui col·laborar-hi.