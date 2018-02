L'Institut Gaudí comença a revestir de colors corporatius la façana

Ensenyament inverteix 97.000 euros en una reforma que «prima el vincle del centre amb la tradició»

Les obres per rehabilitar la part exterior i «millorar la imatge» de l’Institut Gaudí, impulsades per Ensenyament i que van ser adjudicades a mitjans del passat desembre per un import de 97.550 euros IVA inclòs, estan en marxa al centre, que aviat estrenarà una façana amb els seus colors corporatius. De fet, la bastida ja està muntada i han començat a prendre cos les formes geomètriques que, en tonalitats liles i taronges, cobriran en els propers dies la cara més visible de l’edifici. Es tracta, en concret, d’una primera fase de reforma de l’equipament, que inclourà dues intervencions i afectarà la façana principal i les laterals, i també la zona d’accés al mateix centre i els tancaments exteriors.El projecte preveu la reparació de «deficiències existents» a les instal·lacions, entre les quals hi havia «esquerdes, alguns acabaments pendents o el bufat dels revestiments», les quals «condicionen l’aspecte estètic de les façanes i desvirtuen l’aspecte exterior» de l’Institut Gaudí, ubicat al carrer Osca del barri Gaudí i que ofereix estudis d’ESO, batxillerat i cicles formatius. En la rehabilitació impulsada per la Generalitat, i pel que fa a la fusteria, «es resoldrà la problemàtica d’estanquitat».La proposta per al canvi d’aspecte de l’Institut de Gaudí «prima els colors corporatius del centre, amb la vinculació d’aquest amb la tradició. De forma simbòlica es vol fer un gest al que representa i significa en la vessant històrica l’Institut Gaudí», precisa document. Aquest especifica que la voluntat de les obres passa per «trencar amb la repetició marcada, simètrica, que actualment trobem en els volums existents. Mitjançant un joc compositiu i amb colors vius, emfatitzant les obertures amb elements de cert gruix, s’aconsegueix una nova perspectiva, moderna i renovada del conjunt».Els treballs que es duran a terme en la primera fase d’obres a l’Institut Gaudí s’allargaran durant prop d’un mes i mig. Afectaran els revestiments de la façana i els seus laterals, la substitució de les finestres i elements auxiliars a la planta baixa, la retolació, la instal·lació elèctrica i el paviment, entre altres Tal com concreta el document del projecte, «l’acció de la pluja, la humitat, la contaminació i les modificacions realitzades a l’immoble han contribuït, al llarg del temps, a la degradació dels elements més exposats, deteriorant el seu aspecte i color inicials».El document tècnic recull, com a element innovador i alhora curiós, l’ús de «pintura antigrafiti en tota la zona inferior de les façanes rehabilitades fins a 2,20 metres d’alçada». Pel que fa als revestiments, hi ha programades feines de «repicat, neteja, reparació i tractament cromàtic» dels elements que l’integren.