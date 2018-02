L'hospital de Sant Joan de Reus dóna per eradicat el brot de sarna

Aquest ha afectat 35 persones, pràcticament totes de la unitat d'Urgències i dues estudiants en pàrctiques de l'Institut Cal·lípolis de Tarragona

Actualitzada 19/02/2018 a les 19:14

L'Hospital Sant Joan de Reus dóna per eradicat el brot de sarna detectat el passat 10 de gener en la unitat d'Urgències, amb un balanç de 35 persones afectades, segons informa el centre sanitari.El passat 29 de gener ja es va donar per controlat el brot i, vist que ja no s'ha declarat cap cas més en diverses setmanes, ja s'ha donat per eradicat.En total, la sarna ha afectat 35 persones, pràcticament totes de la unitat d'Urgències, excepte dues estudiants de la branca sanitària de l'Institut Cal·lípolis de Tarragona (Tarragonès) que van fer les pràctiques també en aquest servei de l'hospital reusenc.A més de l'hospital, també es van produir dos casos al col·legi Joan Rebull de Reus i quatre més en l'única escola de la Riera de Gaià.El Síndic de Greuges va obrir una investigació d'ofici el passat 24 de gener i va demanar informació a la Conselleria de Salut per aquests episodis de sarna.La sarna és una malaltia contagiosa de pell a pell o de roba a pell per contacte prolongat i la causa el paràsit humà de la sarna, que pot infestar independentment de l'edat, raça, sexe, condició social o hàbits d'higiene.Quan una persona infestada inicia el tractament, a base de cremes o locions, deixa de ser portadora de la malaltia, que és de fàcil curació i no precisa baixa laboral.