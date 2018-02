El jutjat mercantil dóna per finalitzat el concurs de creditors de Shirota

El BOE publica, 6 anys després, la interlocutòria de conclusió del procediment obert pel govern municipal de CiU i el PP al 2012

Actualitzada 18/02/2018 a les 21:02

Al jutjat i al Tribunal de Cuentas

El jutjat mercantil número 1 de Tarragona ha acordat la conclusió, a través d’una interlocutòria amb data del passat 18 d’octubre del 2017 i publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) aquest dissabte 17 de febrer, del concurs de creditors voluntari iniciat per l’empresa de capital mixt Shirota Functional Foods (SFF) a principis del 2012. El mateix concurs, impulsat pel govern municipal –format llavors per CiU i PP– i que el jutge va establir al 2014 com a «fortuït» –és a dir, que la situació econòmica no responia a les conseqüències d’una mala gestió– després que la Fiscalia hagués presentat un escrit on el considerava «concurs culpable» i demanés 2,4 milions als administradors, havia finalitzat la fase comuna al març del 2013 i travessava des de llavors una liquidació que s’ha allargat durant prop de sis anys.Tot i que la publicitat de la interlocutòria al BOE no concreta la forma com s’ha dut a terme la finalització, la Llei Concursal marca que la conclusió d’un concurs mitjançant interlocutòria es dóna en dos supòsits: «en qualsevol estat del procediment, quan es comprovi el pagament o la consignació de la totalitat dels crèdits reconeguts o l’íntegra satisfacció dels creditors per qualsevol altre mitjà o que ja no existeix la situació d’insolvència» o bé «un cop acabada la fase comuna del concurs, quan hagi quedat ferma la resolució que accepti el desistiment o la renúncia de la totalitat d’aquells creditors reconeguts». En ambdós casos el desenllaç s’acorda mitjançant interlocutòria i amb posterioritat a l’elaboració, per part de l’administració concursal, d’un informe que es posa fins a dues setmanes a disposició dels creditors i que admet oposició.La maquinària de l’empresa de recerca alimentària Shirota va ser subhastada, al març del 2014 i al mateix mercantil de Tarragona, i va adjudicar-se a una filial del grup reusenc Pintaluba per un total de 50.000 euros. Xifra, aquesta, allunyada dels 898.000 euros en què havia estat valorada –inicialment la proposta era d’uns 30.000 euros, però aquesta va pujar en presentar-se’n una de segona– i que havien de servir per pagar el deute de Shirota amb l’empresa propietària de les naus i amb els treballadors. L’adjudicatària de la maquinària va abonar també 25.000 euros més per altre aparellatge embargat.Fonts municipals que han estat consultades pel Diari Més remeten als procediments oberts al departament segon del Tribunal de Cuentas (TCU) i al jutjat d’instrucció número 3 de Reus i precisen que aquest nou tràmit no representa, avui, cap afectació a l’Ajuntament. En aquest sentit, el TCU va desestimar l’estiu passat una demanda de l’actual consistori contra Lluís Miquel Pérez i sis regidors del tripartit que formaven part del consell d’administració d’Innova en el moment dels fets, per l’aprovació d’un aval de 3 milions per a l’empresa mixta sense que Innova –que en tenia un 40%– fos soci majoritari. El tancament de Shirota també centra una peça dins la macrocausa Innova.