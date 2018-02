Agents de la Guàrdia Urbana de Reus reanimen un home que havia patit un atac de cor

L’individu, de 57 anys, va ser traslladat a l’Hospital Sant Joan un cop estabilitzat

Actualitzada 19/02/2018 a les 14:00

Els agents de la Guàrdia Urbana s’han convertit en herois per un veí de Reus de 57 anys que ahir diumenge va patir un atac de cor quan es trobava dins un establiment comercial. Els policies municipals van poder reanimar a l’individu gràcies a l’avís d’un ciutadà i la seva ràpida actuació amb el desfibril·lador del vehicle patrulla.Els fets van succeir ahir diumenge, 18 de febrer, en un establiment comercial situat a la cantonada del Camí de Tarragona i la Riera d’Aragó. Un home de 57 anys, veí de Reus, es va desplomar en aquest local en patir un atac de cor. Un altre veí va alertar a una patrulla dels fets, motiu pel qual els agents van entrar ràpidament al local.En entrar, els policies van comprovar que hi havia una persona inconscient amb símptomes d’haver patit una crisi cardíaca. Els agents van demanar una ambulancia a través de la central de comunicacions del cos i van realitzar el protocol de reanimació cardiopulmonar amb el desfibril·lador que porta incorporat el vehicle patrulla. Els serveis mèdics, en arribar, van estabilitzar el pacient i posteriorment el van traslladar a l’Hospital Sant Joan.La plantilla de la Guàrdia Urbana ha rebut formació en la utilització dels desfibril·ladors, acreditada pel Consell Català de Ressuscitació. L’any 2015 l’Ajuntament va dotar el cos de seguertat de 10 desfibril·ladors, 8 dels quals van ser instal·lats en cotxes patrulla i 2 a la comissaria d'aquest cos, en el marc del pla de ciutat cardioprotegida endegat per l'Ajuntament de Reus.