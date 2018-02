Gabriel denuncia que «la persecució política de l'independentisme pren noves formes i abasta nous espais»

L'exdiputada ha fet arribar un missatge a l'assemblea nacional d'Endavant celebrada a Reus, en la primera intervenció pública després que es conegui que és a Suïssa

Actualitzada 18/02/2018 a les 16:40

L'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, ha denunciat que «la persecució política de l'independentisme pren noves formes i abasta nous espais», i ha fet una crida a no oblidar cap de les persones represaliades. Gabriel ha fet arribar aquest missatge de veu a la militància d'Endavant, en la clausura de l'assemblea nacional de la formació que s'ha celebrat aquest diumenge a Reus. Es tracta de la primera intervenció pública que ha fet l'exdiputada després que es conegui que és a Suïssa per preparar la seva estratègia judicial, tot i que no ha fet cap referència sobre si anirà a declarar el proper dimecres al Tribunal Suprem. Gabriel també ha volgut transmetre «una abraçada especial» a totes les persones que han sofert la repressió, i sobretot a «les companyes del País Valencià, a les antifeixistes finalment absoltes, i a la Paula i el Santi, citats darrerament».La militant d'Endavant creu que «corren temps estranys», però que també poden ser «moments de canvis», i que d'aquí sempre n'han sortit «les veritables transformacions». En aquest context, ha posat en valor el paper de la formació anticapitalista, com «una de les eines polítiques més útils d'intervenció en uns Països Catalans amb molts reptes». Així, ha destacat «l'articulació política del país» i la seva «construcció» com a fites amb què cal perseverar «de forma tossuda».Finalment, Gabriel ha elogiat a la feina de la militància i «la resistència a què ens converteixin en persones que no volem ser». «Ens han parit filles del bàndol dels vençuts, i la construcció d'una país que faci dignes les persones és lluitar contra el bàndol dels vencedors», ha conclòs.D'altra banda, a través del seu compte de Twitter, l'exdiputada de la CUP ha repiulat sobre una acte el proper 24 de febrer a Sallent, el seu municipi, per donar-li suport. «Ens trobem dissabte, contra la persecució política», va escriure divendres passat.