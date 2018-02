Els Avis de Riudoms han fet la seva primera concentració

Actualitzada 17/02/2018 a les 13:55

Unes 70 persones s'han reunit aquest matí davant l'Església de Riudoms per defensar la llibertat dels «presos polítics». L'acte ha estat convocat pels Avis de Riudoms que s'han estrenat amb aquesta primera concentració. Des que els polítics catalans van entrar a presó, a Reus va néixer el moviment Avis i Àvies per la llibertat i ara a Riudoms han volgut seguir el seu exemple. És per això que en l'acte d'aquest matí, els Avis i Àvies de Reus també s'han desplaçat fins a la plaça de l'Església de Riudoms per unir esforços.