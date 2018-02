L'arquitecte Antoni Gaudí completa el primer pas cap a la beatificació

L’associació que treballa des del 1992 perquè l’artista rebi culte a l’església catòlica acaba d’enllestir la documentació que analitzarà un grup de teòlegs

Actualitzada 15/02/2018 a les 21:16

Continuen esperant un miracle

L’Associació pro Beatificació de Gaudí, que des del 1992 treballa per aconseguir el culte de l’església catòlica a l’arquitecte Antoni Gaudí, ha completat el primer dels tràmits camí d’aquest objectiu. El president de l’entitat, José Manuel Almuzara, explica que el col·lectiu ha finalitzat «fa només quinze dies» la redacció de l’anomenada positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, un extens volum –en aquests moments immers en tasques d’impressió– en el qual queden recollits cinc àmbits necessaris per obrir les portes de la beatificació de Gaudí: una exposició sobre la història de la causa, l’aparell probatori; les declaracions de testimonis, la documentació sobre la vida, l’obra i la fama de santedat; el dictàmen sobre els seus escrits; una biografia documentada; i la informatio sobre les virtuts exercides de forma heroica per qui es vol que sigui beatificat.L’elaboració de tota aquesta documentació ha requerit d’un grapat d’anys de feina per part dels cinc components de l’associació «i d’un esprint final de dedicació en aquests tres últims». A partir d’aquí, detalla Almuzara, el volum es farà arribar a un grup de consultors històrics, teològics i al congrés de cardenals i bisbes de la Congregació de les Causes dels Sants, que l’estudiaran.En cas que la positio rebi l’aprovació en aquesta instància, «si els seus parers sobre l’exercici heroic de les virtuts per part de Gaudí concorden i són favorables», afegeix, «el prefecte d’aquest dicasteri romà presentarà al Sant Pare el respectiu decret d’heroïcitat de les virtuts perquè autoritzi la seva publicació». Una vegada consumat aquest pas, llavors correspondria al Papa nomenar o no venerable Gaudí.La qualitat de venerable, amb tot, no permetria encara el culte públic a l’arquitecte. Perquè això pogués ser, segons relata el president de l’Associació pro Beatificació de Gaudí, «cal el reconeixement d’un miracle». I això vol dir que «alguna persona que dirigeixi les seves oracions a Gaudí, perquè avui dia n’hi ha milers que ho estan fent arreu del món, comuniqui que ha estat guarit d’alguna malaltia gràcies a aquestes pregàries». El «miracle», concreta Almuzara, «ha de ser mèdic i no de cap altre tipus» i «ha de quedar degudament acreditat per un grup de metges que hagin acceptat estudiar el cas, perquè no tots s’hi presten».En aquest sentit, afegeix Almuzara, «hi hem estat a prop en un parell d’ocasions». Una, «amb un company arquitecte italià que va superar un càncer. Els doctors van acceptar el miracle però van demanar cinc anys de marge per certificar-lo. Al cap de tres, la malaltia es va reproduir i va morir». I una altra, el cas d’«una dona de Reus que va curar-se d’un problema de retina, tot i que finalment no va poder demostrar-se». En l’actualitat, «no estem estudiant cap cas». L’Associació pro Beatificació de Gaudí no es marca terminis en la beatificació «perquè depèn de molts factors» i Almuzara, diu, la posa «en mans de la divina Providència».