L'Ajuntament de Reus destina 88.000 euros a la creació, traspàs o millora d'empreses

Un total de 41 empreses s’han beneficiat dels ajuts dirigits a empreses i emprenedors convocats al maig

Actualitzada 16/02/2018 a les 11:59

L'Ajuntament de Reus ha destinat 88.000 euros a la creació, traspàs o millora d'empreses a la ciutat, a través dels ajuts convocats per la regidoria de Promoció Econòmica. En total han estat 41 empreses les que s'han beneficiat finalment d'aquests ajuts a empreses i emprenedor, convocats el maig del passat 2017.Els ajuts han constat de 3 línies. Aquestes es destinaven al foment a la creació i establiment d'empreses a Reus; al foment al manteniment d'un establiment o negoci a través d'un traspàs; i al foment a la millora en les instal·lacions d'empreses o negocis ja existents a la ciutat. La primera i la tercera han estat les línies més sol·licitades, amb 19 i 16 empreses sol·licitants, mentre que 6 empreses s’han beneficiat de la la segona línia d’ajuts.Pel que fa al foment a la creació i establiment d'empreses a Reus, rebran l'ajut de 2.000 euros un total de 19 empreses entre les quals destaquen, per ser especialment innovadores, Anem al Gra (un establiment de venda de fruits secs, espècies, i complements alimentaris a granel), Blaugap (botiga de roba orgànica) i Doit Sistemas Multisectoriales (empresa tecnològica dedicada a l'estimulació multisensorial).La línia 2, dedicada al manteniment d'un establiment o negoci a través d'un traspàs ha estat sol·licitada i aprovada per a un total de 8 empreses, totes elles dedicades al sector restauració i alimentació, com és el cas del restuarant Bolet, al Polígon AgroReus.Per últim, en el cas de la línia 3, de foment a la millora en les instal·lacions d'empreses i/o negocis ja existents a Reus, 17 empreses de la ciutat han rebut aquest ajut. En aquest cas trobem sectors molt diversos i destaquen empreses consolidades com Hidrotuït o Copy Valls.