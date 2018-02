Els treballs de senyalització s'iniciaran el proper dilluns, 19 de febrer

L’Ajuntament iniciarà, el proper dilluns 19 de febrer, els treballs de senyalització tant vertical com horitzontal per realitzar un canvi de sentit de circulació al carrer de Sant Joaquim. Concretament aquest modificació afectarà aquesta via entre el carrer de Castellvell i el carrer del General Moragues.El canvi de sentit ha de contribuir a millorar la fluïdesa del trànsit tant a la cruïlla del carrer del General Moragues amb els carrers de Sant Joaquim i de Robert d’aguiló, com a la rotonda del carrer de general Moragues amb l’avinguda de l’Onze de setembre.