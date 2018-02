Veïns de Mas Pellicer aturen una ocupació i estudien fer una protesta al Mercadal

L’Associació I de Maig denuncia el furt de cablejat i làmpades a dos punts de llum i plantejarà al barri portar davant l’Ajuntament la «manca de seguretat»

Actualitzada 14/02/2018 a les 20:01

L’Ajuntament «farà seguiment»

L’Associació de Veïns I de Maig proposarà als seus socis i, en general, al global dels habitants del barri, la convocatòria d’una concentració per reclamar més seguretat a la zona després que els mateixos veïns s’arromanguessin aquest dilluns, tal com expliquen, per frustrar un nou intent d’ocupació il·legal que es produïa a uns baixos del bloc número 5 de Mas Pellicer. El president de l’entitat, Eduardo Navas, reconeixia que «estem molt cansats» i considerava que «hem esgotat totes les vies» per tal que «el barri rebi la mateixa atenció que la resta de la ciutat, també en temes de seguretat». És per això que el col·lectiu vol traslladar la seva protesta «al Mercadal», on «potser, davant el mateix Ajuntament, sí que ens veuen. Ja que sembla que aquí no ho fan».Mas Pellicer ja va denunciar, diumenge passat, l’entrada de quatre joves a un pis propietat d’Habitatge i buit des de l’estiu al número 26, la qual va consumar-se «després que haguéssim fet més de 20 trucades al 112». La gota que ha fet vessar el got, ara, ha estat «el robatori», durant la nit d’aquest dimarts, «de dues llums als porxos que Habitatge havia reemplaçat tot just fa pocs mesos». Per aquests fets més recents, «també farem la denúncia a la Guàrdia Urbana, tot i que no servirà de res».En relació a l’intent d’ocupació d’aquest mateix dilluns, el president de l’Associació de Veïns I de Maig detalla que es tracta «d’un pis que havia quedat deshabitat i que la gent de la pròpia escala s’encarregava de mantenir, i de donar-li aspecte que hi visqués una família, per tal que ningú no hi entrés». I que «van ser els mateixos veïns els qui van haver de sortir a fer fora els qui volien ocupar-los, per ells mateixos». Sobre aquest punt, Navas concreta que «tenen por d’enfrontar-se a qui està intentant obrir un pis, però més por els hi fa haver de marxar de la que és casa seva pel fet que al costat se’ls hi instal·li algú», i lamenta «les diferències amb el cas de Joan Coromines».Fonts municipals precisen que en l’ocupació dels blocs al carrer Joan Coromines es tractava d’un problema d’ordre públic i connexions il·legals a subministraments, recorden que «l’Ajuntament, l’alcalde i el regidor de seguretat mantenen sempre la porta oberta a qualsevol queixa» i asseguren que «la presència policial ha augmentat» a Mas Pellicer i que Mossos i Guàrdia Urbana col·laboren en aquest sentit. També que la policia local farà seguiment dels casos d’ocupació a la zona, i que va acudir dissabte a un avís d’aquest tipus.Respecte a l’ocupació il·legal que, segons el relat dels veïns, va començar dijous passat i va consumar-se al número 26 de Mas Pellicer, Navas explica que «no hi ha cap novetat: el pis està ocupat, els qui l’ocupen hi estan amb molta tranquil·litat i tot continua com si no hagués passat res». El representant veïnal lamenta, també en relació al robatori dels punts de llum localitzats sota els porxos de dos blocs que, «si això hagués passat a Reus, perquè el barri sembla que no en forma part, hauria estat resolt en menys d’un minut» i que «proposarem als veïns realitzar una concentració de protesta al Mercadal que sigui d’aquí a dos dissabtes». La darrera mobilització que va dur a terme com a barri Mas Pellicer va tenir lloc al maig de l’any 2014, en forma d’una cadena humana per denunciar l’incivisme que es vivia a la zona. La cadena va aplegar 350 persones.