Treballadors del Sant Joan afectats per sarna no van poder agafar la baixa tot i demanar-ho

La gerència de l’Hospital va al·legar que la sarna no està catalogada com a malaltia laboral i que té una curació «ràpida», segons 'El Español'

Actualitzada 15/02/2018 a les 09:36

Alguns dels 35 professionals sanitaris de l’Hospital Sant Joan afectats per sarna no van poder agafar la baixa mèdica tot i demanar-la. Segons informa El Español, la gerència del centre sanitari reusenc va rebutjar que alguns dels infectats agafessin la baixa perquè la sarna no està catalogada com a malaltia laboral i té una curació «ràpida».Aquest assumpte es va tractar en una reunió de un comitè de salut del comitè d’empresa, format per treballadors i representants de la gerència. Va ser en aquesta trobada que alguns dels treballadors afectats van preguntar si era possible agafar la baixa perquè hi havia un gran nombre d’infectats i alguns d’ells treballaven a urgències.L’empresa, sempre segons el relat de El Español construït a partir de fonts sindicals, va rebutjar que aquests empleats agafessin la baixa per diversos motius. En primer lloc va al·legar que la sarna no està catalogada com a malaltia laboral i que la seva curació era «ràpida: un dia i mig amb sabó o locions neutres». També van exposar que la infecció cutània no es transmetia per contacte esporàdic entre pells.Cal recordar que el brot de Sarna a l’Hospital Joan XXIII, que va sorgir el passat mes de gener i ja es va donar per controlat, ha afectat un total de 35 persones, de les quals la majoria són professionals sanitaris i, dues, estudiants en pràctiques. Per altra banda, també van aparèixer dos casos fora del centre sanitari que va afectar dos familiars d’infermers, infectats per l’àcar, del servei d’Urgències.