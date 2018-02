L'Spetek 155 fracassa en l'intent d'enviar el braç incorrupte a Mart

El Ball de la Quaresma i les Set Virtuts i la crema del braç van tancar, definitivament, el Carnaval

El braç se’n va a Mart

Reus va acomiadar el Carnaval per donar pas a la Quaresma. Després que les restes del Rei Carnestoltes LVIII fossin incinerades el dimarts passat, ahir només quedava per acomiadar el braç incorrupte de Sa Majestat que havia robat el Ball de Diables. Aprofitant que s’havia de cremar l’extremitat, l’Agència Reusenca Espacial (ARE), va aprofitar per intentar enviar-lo a Mart amb l’Spetek 155. Una missió que, com era d’esperar, no va sortir com esperava l’ARE.Abans de fer el darrer comiat al Carnaval, el Ball de la Quaresma i les Set Virtuts va recórrer els carrers del centre acompanyats pel grup musical Stacatto. Si el Ball del Carnestoltes i els Set Pecats va donar el tret de sortida a uns dies de festa i pecat, la dansa de la vella Quaresma es mostrava com la contraposició als pecats. Una dansa, com va relatar la Germandat dels Set Pecats Capitals, per tal que torni «la puresa al cos i a l’ànima». Així, doncs, la castedat, la temprança, la caritat, la diligència, la paciència, la generositat i la humilitat es presentaven com les contraposicions a la luxúria, la gola, l’avarícia, la peresa, la ira, l’enveja i la supèrbia.Amb la Quaresma al centre, representada amb les set cames que representen les setmanes que falten per a l’arribada de la Setmana Santa, les set virtuts van dansar en harmonia al seu voltant. La mateixa Germandat dels Set Pecats Capitals va destapar, a la plaça de les Peixateries Velles, la imatge de la Quaresma, que des d’avui ja es pot veure, i a la qual s’aniran tallant les cames cada divendres.A partir de les vuit del vespre, el Ball de Diables va iniciar la cercavila amb el braç incorrupte del Rei Carnestoltes LVIII, amb l’Spetek 155 tancant la comitiva. Abans d’intentar l’enlairament del coet, els Diables van llegir els seus versots, en els quals van entregar els Premis Gaudí és de Reus. D’entre totes les nominades, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van ser les premiades per les seves actuacions 1-O, hostias como panes. Primera parte i 1-O, hostias como panes. Segunda parte.Finalment, amb el braç incorrupte a bord, l’Spetek 155 va fracassar, un any més, en el seu intent de posar rumb a Mart, i coet i extremitat van quedar reduits a cendra.