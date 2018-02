El Fiscal General de l'Estat diu que el cas del mecànic de Reus «potser no és un delicte d'odi»

El Fiscal General de l’Estat assegura que va sentir «certa perplexitat» en veure els titulars a la premsa

El Fiscal General de l’Estat, Julián Sánchez Melgar, ha apuntat aquest dijous en un esmorzar informatiu a Madrid que el cas del mecànic de Reus investigat per negar-se a arreglar el cotxe d'un agent de la policia espanyola potser no constituiria, al seu entendre, un delicte d’odi. «Potser no estem en presència de cap delicte d’odi, sinó en altres àmbits», ha dit Sánchez Melgar, que ha apuntat que quan va veure el titular sobre aquest cas als diaris li va provocar «una certa perplexitat». Sánchez Melgar ha aprofitat un esmorzar informatiu a Madrid per anunciar que la Fiscalia farà una instrucció per «clarificar» aquest tipus de delicte que es va incloure a la reforma del Codi Penal del 2015. «Ens preocupa que se sàpiga amb claredat quan estem davant un delicte d’odi o no», ha dit citant com a exemple les diligències contra professors d’escoles en relació a l’1-O. En tot cas ha afirmat que sí que cal «perseguir els insults i vexacions a les xarxes socials» on «no es pot dir qualsevol cosa», perquè «davant la llibertat d’expressió hi ha l’honor de les persones, i són comportaments que entren directament a la difamació pública».