En marxa els treballs d'instal·lació de la vuitena zona d'esbarjo per a gossos a Reus

El nou espai s’ubica al barri Gaudí, concretament al carrer de Figueres

Actualitzada 15/02/2018 a les 15:42

Els treballs de la instal·lació d’una nova zona d’esbarjo per a gossos al barri Gaudí ja estan en marxa. La Brigada Municipal ha iniciat aquesta setmana els treballs d’instal·lació d’aquest nou espai, situat al carrer de Figueres, el qual conforma la vuitena zona d’aquestes característiques a la ciutat. En aquests espais tancats els animals poden fer exercici amb seguretat, sempre sota la supervisió dels seus propietaris.La nova zona d’esbarjo per a gossos té una superfície aproximada de 900 metres quadrats i el cost de la instal·lació és d’uns 14.800 euros. Es col·locaran tanques a tot el perímetre i s’hi instal·laran tots els serveis necessaris: una font per animals, bancs, papereres i dispensadors de bosses.Amb la zona del barri Gaudí, la ciutat disposa ja de 8 espais d’esbarjo per a gossos. El darrer habilitat és el del carrer Vinebre, obert el passat mes de novembre, amb una superfície de 350 metres quadrats i un cost de construcció d’uns 9.700 euros.D’altra banda, l’Ajuntament ha dotat la ciutat amb sis espais d'higiene o pipicans. Els serveis de neteja municipals fan un seguiment específic i programat de l’estat i condicions en què es troben aquests espais.