El CGPJ recomana assignar mesures de reforç al jutjat d'Innova

Una inspecció aleatòria ha posat de manifest la càrrega de feina i la Sala de Govern del TSJC analitza si hi pot destinar recursos

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha tramès a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), amb data del dia 11 de gener, una recomanació per tal que aquesta valori «la conveniència i necessitat d’aportar una mesura de reforç» per al jutjat d’instrucció número 3 de Reus, encarregat, entre altres, del Cas Innova i recentment també del de la denúncia per suposada incitació a l’odi contra el mecànic Jordi Perelló.La recomanació ve donada, tal com precisen fonts del TSJC al Diari Més, per una inspecció ordinària –se’n fan anualment i de manera aleatòria a l’Estat, com a una de les funcions del CGPJ– realitzada el passat mes de novembre al mateix jutjat i que analitza paràmetres entre els quals hi ha la càrrega de feina, el nivell resolutiu o els mòduls de dedicació. És en relació a aquests que el Consell General del Poder Judicial considera la conveniència del reforç. Serà la Sala de Govern del TSJC, després d’haver acordat a finals de mes traslladar aquest assumpte a una sessió posterior, qui decideixi en els propers dies, tenint en compte els recursos al seu abast, donar llum verda o no a una mesura de reforç.Des del TSJC recorden que el d’instrucció número 3 de Reus no és l’únic jutjat que es troba en aquesta situació al territori i que els reforços -que, concreten, poden tenir diverses formes i no necessàriament la de la figura d’un jutge que hi treballi de manera permanent– s’atorguen, de manera simplificada, seguint un ordre que atén al grau de necessitat. Les mateixes fonts subratllen que «la inspecció no s’ha fet perquè alguna cosa funcioni malament, sinó que se’n fan mensualment a Espanya» i que, a l’hora de dur-la a terme «existeixen paràmetres estàndard». I puntualitzen, també, que «la inspecció es pronuncia sobre els jutjats on ha anat i això no significa que siguin els únics en una situació».En aquest sentit, la memòria del TSJC per al 2016 –la darrera de feta pública fins ara– recull que «en consideracions globals, les xifres d’entrada d’assumptes a Catalunya poden qualificar-se obertament d’insuportables en la pràctica totalitat dels ordres jurisdiccionals». Al TSJC constaten, igualment, que «la necessitat en el conjunt dels jutjats és molt més àmplia que la possibilitat de donar satisfacció a aquesta necessitat».El jutjat d’instrucció de Reus va perdre tot just fa un any, l’1 de març del 2017, el reforç que havia permès el seu titular «ser rellevat del despatx de la resta d’assumptes ordinaris» i així «avançar en moltes peces» de la macrocausa Innova. La plaça es va suprimir en aconseguir el trasllat a una altra jurisdicció la magistrada que l’ocupava, i el TSJC va entendre en aquell moment que donat que aquesta «causa voluminosa –Innova– ha perdut en els darrers temps diverses peces», l’«avaluació de l’impacte» realitzada per determinar la conveniència o no de tornar a cobrir la plaça apuntava llavors que la seva aportació seria més útil «a un altre jutjat en una situació més precària». I que al titular del jutjat d’instrucció número 3 «la dimensió de la causa, que s’ha reduït, ja no l’exigirà estar exempt de continuar tramitant la resta de temes». El magistrat Diego Álvarez de Juan ha deixat constància, en diferents interlocutòries, de la complicada situació que es viu a Reus i de l’escàs marge amb els recursos disponibles.