Comprar en català, una assignatura de nota

El Centre de Normalització Lingüística de Reus fomenta les pràctiques en comerços de la ciutat

Actualitzada 14/02/2018 a les 19:52

Coincidint amb l’inici dels cursos de català per a adults del segon trimestre, el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de l’Àrea de Reus Miquel Ventura ha posat en marxa una nova edició del Voluntariat per la llengua (VxL) a Reus i en altres municipis del Baix Camp, una iniciativa que promou l’ús de la llengua catalana en àmbits quotidians amb la formació de parelles lingüístiques.En aquesta edició, a més, s’ha incorporat una novetat en el programa, i és que els alumnes dels cursos de català de nivell Bàsic 3, tant si tenen parella lingüística com si no, hauran de visitar alguns dels comerços adherits al Voluntariat per la llengua i practicar fora de l’aula allò que aprenen a classe, sempre amb l’ajuda i la complicitat dels dependents.Així, als estudiants se’ls ha facilitat un llistat amb nou comerços, seleccionats entre els més de tres-cents que hi ha adherits al Voluntariat a Reus: Esports Armobal, Llanes Katia, El Racó de les flors, Celler del Pallol, Batabat, Fil i cotó, Pinsos Hèrcules, Botticelli i Trendy. D’aquests n’han de visitar almenys tres per obtenir un punt de la nota del curs. A més, se’ls ha donat una petita guia amb diversos temes i qüestions que poden plantejar al botiguer. Un cop feta la visita, el comerç els segellarà el fulletó, per tal que quedi constància del treball. Acabada l’experiència, es demanarà als estudiants que facin una petita valoració, explicant per exemple com s’han sentit, si els ha costat o els ha fet vergonya. En paral·lel, també es farà una enquesta entre els establiments col·laboradors.Segons explica Rut Ortiz, dinamitzadora del Voluntariat per la llengua al CNL de l’Àrea de Reus, aquesta nova experiència té una doble finalitat: «d’una banda, unir la part d’ensenyament i la part de dinamització amb els establiments col·laboradors, perquè els estudiants vegin que allò que aprenen a classe té una aplicació pràctica, que poden anar a una botiga i fer la compra en català. I també a la inversa, servir-nos d’aquests establiments col·laboradors per fer uns espais reals on els alumnes puguin practicar».El Voluntariat per la llengua és un programa de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, gestionat pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). El CNL de Reus ha fet una nova crida per trobar persones voluntàries que vulguin formar noves parelles lingüístiques. Els únics requisits per ser voluntari de la llengua és ser major d’edat, parlar català i disposar d’una hora lliure a la setmana per dedicar-la a una persona que fa poc que està adoptant la nostra llengua. D’altra banda, els integrants de les parelles lingüístiques podran participar en les activitats complementàries que el CNL organitza per a elles. Per a aquest trimestre ja s’ha fet una visita guiada a l’exposició Reus, retrat fotogràfic d’una centúria, i es preveu l’assistència com a públic a un partit d’hoquei del Reus Deportiu i la celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna.