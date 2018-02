Reus presenta el cartell i el programa de la Setmana Santa

El cartell està format per una fotografia del Dimecres de Cendra de Francesc Escoda Mallorquí

Actualitzada 14/02/2018 a les 16:44

Actes més destacats

Promoció

Avui s'ha presentat el cartell i els actes principals de la Setmana Santa de Reus. La presentació ha anat a càrrec de la regidora de Projecció de Ciutat, Montserrat Caelles, i el president de l’Agrupació d’Associacions de la Setmana Santa de Reus, Josep Domene.L’acte compta amb el suport de l’Ajuntament de Reus i de la agència Reus Promoció per la seva capacitat d’atracció turística i de projecció de la ciutat. Així, des de l’oficina de Turisme del Gaudí Centre i de la del carrer de Sant Joan es repartirà i es farà difusió del programa. També es podrà descarregar de les pàgines web de Reus Promoció i de l’Ajuntament, traduït al castellà, el francès i l’anglès.El cartell està format per una fotografia presentada al Concurs fotogràfic de Setmana Santa de la ciutat de Francesc Escoda Mallorquí i que representa el Dimecres de Cendra.Aquest any es durà a terme una conferència en motiu del 25è aniversari de la refundació dels Cavallers del Sant Sepulcre, secció de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist.Es farà una caminada a peu a Riudoms per part dels Armats de la Reial Congregació en commemoració del 20è aniversari de l’anada a peu a Riudoms en motiu de la concentració d’armats de les comarques meridionals de Catalunya.Durant la Quaresma, hi haurà la projecció d’una pel·lícula, emmarcat en el cicle de Cinema Religiós, que durà a terme la Confraria de Sant Tomàs d’Aquino.El pregó, Divendres de Dolors al vespre, anirà a càrrec de Joan Anton Cedó, Prior i Arxiprest de Reus.A banda d’aquests actes, es duran a terme diverses conferències, ofrenes i celebracions litúrgiques, entre d’altres, organitzades o en les que participen les entitats de Setmana Santa reusenca que any rere any formen part del context previ als dies sants.Aquesta Setmana Santa, l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus editarà una sèrie de punts de llibre amb les imatges dels misteris de la Setmana Santa reusenca amb l’escut de l’entitat amb la que surt en processó pels carrers de la ciutat.Com a novetat, enguany a la Capsa Gaudí s’habilitaran les pantalles que projecten informació al carrer per a difondre els actes de Setmana Santa en aquest punt tant cèntric de la ciutat.Com és tradicional, s'editarà una postal de Setmana Santa a càrrec de la regidoria de Cultura, enguany amb la imatge del misteri de la Verge l’Amargura de la Confraria que porta el mateix nom.