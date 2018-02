L'aposta de Foment per l'Aeroport de Girona no descarta la intermodal de Reus, segons Millo

El delegat argumenta que l’opció gironina pot jugar una «complementarietat més eficient» en relació amb el Prat

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha afirmat aquest dimecres que l’aposta del Ministeri de Foment per convertir l’Aeroport de Girona en la quarta pista del Prat no va «en detriment» de l’Aeroport de Reus. En declaracions des de Tarragona, Millo ha explicat que el projecte de connectar l’aeroport de Vilobí d’Onyar amb el TAV era llargament reivindicat i «ja estava damunt la taula, desenvolupat i estudiat». Tècnicament, ha afegit, s’ha considerat que l’opció gironina «pot jugar una complementarietat més eficient» en relació amb el Prat. El delegat ha insistit que això no descarta que es puguin estudiar altres possibilitats en el futur, com és el cas de l’estació intermodal al sud de l'Aeroport de Reus, però ha emmarcat la decisió en una qüestió de prioritats i de disponibilitat. La manca de concreció sobre la intermodal, que va ser adjudicada el 2009, però es manté aturada des d’aleshores, ha causat malestar al territori.Enric Millo ha garantit que l’Aeroport de Reus també compta en els plans de desenvolupament del Ministeri de Foment i ha negat que l’aposta per l’Aeroport de Girona vagi en detriment del Camp de Tarragona. El delegat ha expressat que el baixador del TAV a Vilobí d’Onyar anunciat pel ministre de la Serna respon a «una necessària connectivitat» de l’Aeroport de Girona per complementar el Prat, «davant la impossibilitat que té de seguir creixent en nombre de pistes».Millo ha defensat que, en el cas de les comarques gironines, el projecte era reivindicat «de fa molt de temps», i ja estava estudiat i projectat. Preguntat pel fet que la intermodal de Reus va ser adjudicada el 2009 i a dia d’avui encara es manté aturada, el delegat ha dit que «les coses s’han de fer a mesura que les disponibilitats ho permeten i que les prioritats de gestió de tràfic aeri i de l’arribada de turistes així ho recomanin». «No hi ha cap decisió de descartar res, sinó fer un desenvolupament en base a les prioritats de les diferents infraestructures», ha reconegutAquest dimecres al matí, Millo també s’ha reunit amb els alcaldes de Salou, Cambrils, Vinyols i els Arcs, Mont-roig del Camp i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a qui ha confirmat el desmantellament de l’actual via del ferrocarril -entre Salou/PortAventura i Vandellòs-. El delegat ha valorat positivament el «consens» existent entre els alcaldes, que reclamen la retirada de les instal·lacions ferroviàries un cop entri en servei el Corredor Mediterrani.Millo ha remarcat que el desmantellament de la via «es farà segur perquè així ho diu l’informe d’impacte ambiental». Sobre les condicions i els calendaris, ha explicat que juntament amb els alcaldes disposaran d’un mecanisme permanent de seguiment de les actuacions. «El nostre compromís és acompanyar-los en la defensa dels interessos del territori i fer-ho compatible amb els projectes del ministeri», ha afirmat.Sobre la petició de la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat (pdf.camp) i l'associació per la Promoció del Transport Públic (PTP) de mantenir les vies per al pas de trens-tramvia, Millo ha afirmat que aquest és un projecte independent que, en tot cas, els ajuntaments haurien d’acordar-ho amb la Generalitat. El delegat ha insistit que la retirada de la via «no té res a veure» amb la voluntat que en el futur s’aposti per implementar un tramvia de tipus urbà, però ha opinat que ara la prioritat és la finalització del Corredor i després el desmantellament.En un altre ordre de coses, el delegat del govern espanyol a Catalunya ha respost al diputat del PDeCAT al Congrés per Tarragona, Ferran Bel, que no ha existit mai cap acord signat per desviar els camions de l’N-340 a cap a l’AP-7 a partir de l’1 de gener. «Un acord signat no hi és i, si el té, que el tregui», ha etzibat. Segons Millo, l’anunci d’aquesta data per part de la Generalitat respon a «l’expressió d’una voluntat» del Govern i no a un termini fixat pel ministeri.Enric Millo ha rebutjat que aquesta qüestió es plantegi «en termes de discussió» i ha apel·lat a l’acord i a l’entesa existent per millorar la seguretat en els trams ebrencs i penedesencs de la via. En paral·lel, el delegat ha avançat que, segons converses recents amb la Generalitat, aquesta estaria predisposada a fer una aportació addicional de recursos econòmics per incrementar la taxa de bonificació als vehicles pesants -que es preveu que sigui de fins al 50%-.Sobre el desviament definitiu dels camions, Millo ha admès que no hi ha cap data prevista per «la complexitat de les actuacions». A banda dels estudis i acords pendents, el delegat ha assenyalat que els 100 MEUR que costarà desviar els camions s’hauran d’incloure al pressupost d’aquest any 2018. Al seu torn, el conveni amb la concessionària Abertis «ja està tancat i no és problema», ha assegurat.El delegat del govern espanyol a Catalunya ha visitat aquest dimecres la ciutat de Tarragona, on ha mantingut diverses reunions de treball. Al matí s’ha reunit amb els alcaldes afectats pel desmantellament de la via del tren entre Salou i Vandellòs, i ha visitat la comandància de la Guàrdia Civil. Finalment, al migdia ha visitat una nova embarcació d’intervenció ràpida de Salvament Marítim establerta a Tarragona, així com el remolcador Punta Mayor al Moll de Costa.Enric Millo ha garantizado que el Aeropuerto de Reus también cuenta en los planes de desarrollo del Ministerio de Fomento y ha negado que la apuesta por el Aeropuerto de Gerona vaya en detrimento del Camp de Tarragona. El delegado ha expresado que el apeadero del TAV en Vilobí d'Onyar anunciado por el ministro de la Serna responde a «una necesaria conectividad» del Aeropuerto de Gerona para complementar el Prat, «ante la imposibilidad que tiene de seguir creciendo en número de pistas».Millo ha defendido que, en el caso de las comarcas gerundenses, el proyecto era reivindicado «de hace mucho tiempo», y ya estaba estudiado y proyectado. Preguntado por el hecho de que la intermodal de Reus fue adjudicada en el 2009 y a día de hoy todavía se mantiene parada, el delegado ha dicho que «las cosas se tienen que hacer en medida que las disponibilidades lo permiten y que las prioridades de gestión de tráfico aéreo y de la llegada de turistas así lo recomienden». «No hay ninguna decisión de descartar nada, sino hacer un desarrollo en base a las prioridades de las diferentes infraestructuras», ha reconocidoEste miércoles por la mañana, Millo también se ha reunido con los alcaldes de Salou, Cambrils, Vinyols i els Arcs, Mont-roig del Camp y Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a quien ha confirmado el desmantelamiento del actual vía del ferrocarril -entre Salou/PortAventura y Vandellòs-. El delegado ha valorado positivamente el «consenso» existente entre los alcaldes, que reclaman la retirada de las instalaciones ferroviarias una vez entre en servicio el Corredor Mediterráneo.Millo ha remarcado que el desmantelamiento de la vía «se hará seguro porque así lo dice el informe de impacto ambiental». Sobre las condiciones y los calendarios, ha explicado que junto con los alcaldes dispondrán de un mecanismo permanente de seguimiento de las actuaciones. «Nuestro compromiso es acompañarlos en la defensa de los intereses del territorio y hacerlo compatible con los proyectos del ministerio», ha afirmado.Sobre la petición de la Plataforma por la Defensa de un Ferrocarril Público y de Calidad (pdf.camp) y la asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP) de mantener las vías para el paso de trenes-tranvía, Millo ha afirmado que este es un proyecto independiente que, en todo caso, los ayuntamientos tendrían que acordarlo con la Generalitat. El delegado ha insistido en que la retirada de la vía «no tiene nada que ver» con la voluntad que en el futuro se apueste para implementar un tranvía de tipo urbano, pero ha opinado que ahora la prioridad es la finalización del Corredor y después el desmantelamiento.En otro orden de cosas, el delegado del gobierno español en Cataluña ha respondido al diputado del PDeCAT en el Congreso por Tarragona, Ferran Bel, que no ha existido nunca ningún acuerdo firmado para desviar los camiones de l'N-340 a hacia el AP-7 a partir del 1 de enero. «Un acuerdo firmado no está y, si lo tiene, que lo saque, ha lanzado». Según Millo, el anuncio de esta fecha por parte de la Generalitat responde a «la expresión de una voluntad» del Gobierno y no a un plazo fijado por el ministerio.Enric Millo ha rechazado que esta cuestión se plantee «en términos de discusión» y ha apelado al acuerdo y al acuerdo existente para mejorar la seguridad en los tramos ebrenses y penedesencs de la vía. En paralelo, el delegado ha avanzado que, según conversaciones recientes con la Generalitat, esta estaría predispuesta a hacer una aportación adicional de recursos económicos para incrementar la tasa de bonificación en los vehículos pesados -que se prevé que sea de hasta el 50%.Sobre el desvío definitivo de los camiones, Millo ha admitido que no hay ninguna fecha prevista por «la complejidad de las actuaciones». Aparte de los estudios y acuerdos pendientes, el delegado ha señalado que los 100 MEUR que costará desviar los camiones se tendrán que incluir al presupuesto de este año 2018. A su vez, el convenio con el concesionario Abertis «ya está cerrado y no es problema», ha asegurado.El delegado del gobierno español en Cataluña ha visitado este miércoles la ciudad de Tarragona, donde ha mantenido varias reuniones de trabajo. Por la mañana se ha reunido con los alcaldes afectados por el desmantelamiento de la vía del tren entre Salou y Vandellòs, y ha visitado a la comandancia de la Guardia Civil. Finalmente, al mediodía ha visitado una nueva embarcación de intervención rápida de Salvamento Marítimo establecida en Tarragona, así como el remolcador Punta Mayor en el Muelle de Costa.