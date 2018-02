«'Innocents' és un disc d'amor, però d'amor a un mateix»

Joan Masdéu presentarà el seu nou treball aquest dissabte, 17 de febrer, al Teatre Bartrina de Reus

—Sí. Tot i que no arriba a tenir la intenció d’un disc conceptual, el disc acaba sent una mena de viatge iniciàtic que transcorre pels relats d’aquesta història. Una història que neix a partir de la cançó Innocents, que va ser la primera espurna.—Innocents és el nom del disc, en plural i sense articles, perquè no fa referència a ningú en concret, i alhora es refereix a tots nosaltres. M’agrada dir que és un disc d’amor, però d’amor a un mateix. Naixem innocents, sense el pes de la culpa, i el preu de l’experiència de viure és perdre aquesta innocència. Amb el treball també vull expressar la necessitat d’atorgar-nos el veredicte d’innocents davant nosaltres mateixos, de donar-nos el permís per encertar-la o cagar-la. Aprofitar el que ens passa per canviar les coses, si creiem que és el moment de fer-ho, i si no, no passa res, la vida ja ens ho tornarà a posar al davant.—No sé si és un disc molt madur, però òbviament les cançons són desembocadures d’estats personals, emocions i vivències. El que sí que penso és que va molt a l’essència, tant personal com musical. Musicalment, m’ha agradat molt vestir-lo amb aquesta essència. També m’anava bé, per desmarcar-me de discos anteriors, fer una cosa molt senzilla però no simple; que les cançons tinguessin a la producció només els elements que després trobem al directe. A diferència d’altres discos, que potser tenien una producció més preciosista i uns arranjaments més evidents, aquí només ho hem vestit amb dues guitarres, un baix i una bateria, i això casava molt bé amb el relat de la història.—Sí, m’ha fet replantejar molt la manera de treballar, perquè he hagut d’esforçar-me a posar menys ingredients sense que aixo anés en contra de la solvència de la cançó. M’ha costat més temps, però el resultat són unes cançons molt més directes i incisives, direccionades amb molta més intenció.—En aquesta ocasió he volgut que el disc es fes a temps real. Vam començar a l’estudi amb només dues cançons, Innocents i Enganxat, per tractar-les com si fossin un single de doble cara, amb tota l’atenció i la cura. Després, vaig fer dues cançons més, i així fins a la tongada final. Ha sigut com posar els marcadors a zero cada vegada i no sortir del camí prefixat, una manera de treballar que penso que ha anat molt a favor del disc.—És un disc d’agraïment per tot el que ens passa. Comença amb El bon amor i acabo donant les gràcies. I al mig hi ha La fera, que tots la busquem a fora quan en realitat la portem a dins. Penso que està bé reconèixer-la, abraçar-la, però no identificar-nos-hi.—Sí, totalment. És un disc d’enfrontar-te molt a la fera, però al final acaba sent lluminós, tant musicalment com amb el missatge de fons.—Amb moltes ganes. Divendres 16 de febrer som a Luz de Gas, a Barcelona, però per a mi és molt important que l’endemà toquem a casa. Sóc un músic d’aquí, vinculat a la ciutat, i el disc està fet íntegrament a Reus. A més, penso que el Teatre Bartrina és un lloc perfecte per presentar-lo.