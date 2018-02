Gas Natural denuncia la Generalitat per evitar la sanció per l'àvia morta

El Departament d’Empresa ha desestimat el recurs contra la multa de 500.000 euros i la subministradora inicia un contenciós

Actualitzada 13/02/2018 a les 21:46

Uns fets «molt greus»

El Síndic conclou l’actuació d’ofici pel tall a Reus

Gas Natural ha presentat un contenciós administratiu contra la sanció de 500.000 euros que el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat va imposar-li al juny del 2017 per haver tallat el subministrament elèctric, «sense sol·licitar prèviament cap informe als serveis socials», a la dona de 81 anys que va morir fa 15 mesos en un incendi a casa seva, al carrer de Santa Anna de Reus, originat per les espelmes amb què s’il·luminava. Fonts del propi Departament detallen al Diari Més que Gas Natural durà la Generalitat als tribunals després que el llavors encara conseller Santi Vila desestimés, a finals de l’any passat, el recurs de reposició presentat al juliol per la subministradora davant la decisió de l’Agència Catalana del Consum, al desenllaç d’un expedient obert al moment dels fets, de tirar endavant la multa. L’àvia a què Gas Natural va retirar la llum havia deixat de pagar factures per valor d’uns 246 euros.Les mateixes fonts concreten que Vila, abans de deixar el càrrec i com a màxima instància a l’òrgan que havia dictat la decisió inicial, «va determinar que no hi havia lloc al recurs de reposició» de Gas Natural i que «recentment» la companyia ha traslladat l’expedient a la Sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). A partir d’aquí, «la sala haurà de resoldre si és competent o no per abordar aquesta qüestió» i, en cas afirmatiu, acabarà emetent sentència. Després, les parts haurien d’establir si l’accepten, i si el procediment es dóna per finalitzat o bé continua i passa a instàncies superiors. Des del Departament d’Empresa apuntaven ahir que «no han començat els tràmits de requeriment de documentació» i valoren que és «força habitual» que empreses que han resultat sancionades vagin al contenciós en lloc de limitar-se a admetre directament una multa.La xifra de 500.000 euros, i la pròpia sanció, venia donada pel fet que l’expedient de l’Agència Catalana del Consum considera una infracció greu el tall al subministrament sense haver demanat abans a l’Ajuntament de Reus un informe sobre la situació de la dona, que va morir al novembre del 2016, «per tal de determinar si la persona o la unitat familiar es trobava en una de les situacions de risc d’exclusió residencial». Gas Natural l’havia deixat sense llum per un deute de tres rebuts pendents. La qualificació, pel que fa als fets, de greus, l’Agència Catalana del Consum va elevar-la a «molt greu» perquè entenia que aquests van produir «una alteració social important, alarma o desconfiança» i també perquè la dona formava part d’un col·lectiu «especialment protegit pel Codi de Consum de Catalunya, tal com és el de les persones grans».Durant una compareixença a la Comissió d’Empresa del Parlament de Catalunya, al febrer del 2017, el conseller delegat de Gas Natural –pendent de ser rellevat– Rafel Villaseca va fer servir repetidament la paraula «accident» per referir-se a la mort i va carregar contra l’Ajuntament de Reus, amb què «la nostra empresa comercialitzadora col·laborava des del 2014, de forma que aquest comunicava a l’empresa els casos de clients vulnerables». La comunicació prèvia dels talls, però, segons ha explicat en diverses ocasions la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, va començar a produir-se al març de l’any passat.El Síndic de Greuges ha conclòs, a principis d’aquest 2018, la resolució sobre l’actuació d’ofici que va iniciar arran de la mort de la dona de 81 anys. Fonts de l’oficina han explicat a aquest mitjà que «el Departament d’Empresa, al qual anava dirigida la recomanació fonamental resultat d’aquesta actuació, sobre la conveniència que es desplegui la Llei 24/2015 pel que fa al protocol entre les administracions i les empreses, no l’ha acceptat, i ens continua dient que no ho considera necessari». El Síndic demanava que «més enllà del protocol que ha fet la Generalitat, la cosa no es quedés aquí i es desplegués un reglament com a tal», concreten les mateixes fonts, que aclareixen que «el recurs contra la Llei 24/2015 no afecta aquest apartat». Pel que fa al paper de l’Ajuntament de Reus, aquest «ens va informar que havia posat en marxa accions de prevenció entre les persones de més edat, com ara el Programa Guaita Veí» i «hem demanat que ens informin dels resultats de la valoració que en facin i que ens enviïn el protocol signat amb l’empresa Gas Natural». El Síndic sol·licitava al consistori «que intensifiqui les accions orientades a la detecció de situacions de pobresa energètica entre la població del municipi» i que «impulsi campanyes per a la gent gran».