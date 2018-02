El Vermut de Reus, protagonista d'una campanya de promoció de la ciutat

Andorra, Madrid, Barcelona, Aragó i Terrassa seran alguns dels indrets on es presentarà la campanya

Noves marques de vermut

Reus promocionarà, aquest 2018, la oferta cultural i turística de la ciutat a través del Vermut de Reus. Aquest producte típic de la capital del Baix Camp serà el protagonista d’una campanya dissenyada per l’Agència de Promoció que es presentarà a Andorra, Madrid, Barcelona, l’Aragó –concretament Saragossa, Jaca i Candanchú- i Terrassa.L'alcalde, Carles Pellicer, ha recordat que un dels objectius del Pla Estratègic de l’Agència de Promoció de Ciutat Reus Promoció per a l’any 2018 és promoure els productes de proximitat del territori donant suport a la seva comercialització. En aquest sentit, la regidora de Projecció de Ciutat, Montserrat Caelles, ha explicat que s’han dissenyat accions a l’exterior per la promoció del Vermut de Reus i de la Ruta del Vermut de Reus. Així es vol reforçar la capacitat d’atracció de turisme cultural obrint-se també a un públic interessat en l’enoturisme a més de la promoció de la proposta Visit Reus, la qual ofereix la visita a diferents espais patrimonials i museístics de la ciutat tot adquirint la polsera per 12 euros.A totes les accions promocionals s’oferirà als visitants la degustació de tots els vermuts que formen part la marca Vermut de Reus (Miró, DeMuller, Yzaguirre, Cori, Rofes i les noves incorporacions Olave, Fot-li i Or del Camp, aquest últim de la Unió Agrària) maridada amb avellanes de la Unió Agrària. També s’informarà de tot allò relacionat amb aquesta beguda i de totes les experiències y activitats turístiques de la Ruta del Vermut.Per dur a terme aquestes accions s’han produït dos mostradors amb la marca Vermut de Reus i Visit Reus que acompanyaran la resta de material promocional, editats en català, castellà, anglès, francès, alemany i rus, i impulsaran la visibilitat d’aquestes dues marques.