Comença el 1r Cicle de Sopars Grocs a Reus

Els restaurants participants són el 3 de 9, Despertaferro, Campus i Àbsis

Actualitzada 14/02/2018 a les 18:40

Demà dijous, 15 de febrer, comença el 1r Cicle de Sopars Grocs Solidaris que tindrà lloc a quatre restaurants a Reus. La capital del Baix Camp tornarà a acollir els àpats en suport als polítics empresonats, tal com ja va fer a finals de gener.Ara la ciutat de Reus aposta pel fer el 1r Cicle de Sopars Grocs Solidaris que començarà al restaurant 3 de 9, a les 21 hores, on també es projectarà el documental El primer dia d’octubre.El Cicle continuarà el pròxim 22 de febrer al restaurant Despertaferro, on hi haurà els membres de SARE. Seguirà el restaurant Campus de Reus, on el sopar estarà amenitzat per música, poesia i una tertúlia. Els sopars grocs acabaran el 15 de març a Àbsis amb una conferència que porta com a nom ‘Parlem sobre el procés...’, on encara no s’ha confirmat el ponent.En aquests sopars, la característica principals és que els ingredients són grocs i els beneficis es destinen a la Caixa de la Solidaritat amb els polítics empresonats. Els preus són de 25 euros i s'ha de reservar plaça als mateixos restaurants participants.