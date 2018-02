Pete Seeger, la consciència folk

El Bravium Teatre acull una exposició que recorda la figura del músic i activista nord-americà

El passat dijous 8 de febrer es va inaugurar al Bravium Teatre de Reus l’exposició El poder transformador de la música, que recorda la vida i història del cantautor nord-americà Pete Seeger (1919-2014). La mostra és una iniciativa de l’associació Amics de Pete Seeger, una entitat que ha nascut aquest mateix mes de febrer amb la voluntat de recordar i homenatjar la figura d’aquest músic, mundialment conegut com activista dels drets civils, el pacifisme, l’ecologia i el sindicalisme entre altres facetes.Seeger va ser un abanderat de la música folk, arribant a esdevenir un ídol per a la joventut i un referent per a nous cantautors, com Joan Baez i Bob Dylan. En paral·lel, el cantautor nord-americà es va identificar, ja des de molt jove, amb els ideals comunistes, fet que li va comportar la persecució per part del maccarthisme o caçera de bruixes del senador McCarthy, que es va saldar amb una condemna de presó. L’any 62 el seu cas es va arxivar, i durant la dècada següent Seeger va clamar per la defensa dels drets civils de les persones negres o contra la guerra del Vietnam, entre altres causes. Mai, al llarg de la seva vida, va abandonar el seu activisme polític ni la participació en moviments socials.«Seeger és una icona del segle XX en la lluita contra l’imperialisme i en la defensa de les classes més desafavorides», explica Ramon Nadal, president dels Amics de Pete Seeger.Nadal, que va mantenir correspondència amb el cantautor durant més de tretze anys, assegura que, més enllà de la seva faceta pública, Seeger va ser també una persona excepcional: «Tenia un tarannà obert i rebutjava ser una figura. Haver-lo conegut personalment ha sigut una experiència única».La presentació de l’exposició El poder transformador de la música al Bravium va comptar amb la presència de Raimon, qui va portar Seeger a Barcelona, i a qui l’unia una bona amistat. El músic i cantant folk va visitar Espanya en diverses ocasions, celebrant concerts a Terrassa, Sant Sebastià, Sevilla, Barcelona i Madrid.La mostra es podrà visitar fins al 12 de març, i es complementa amb altres activitats, la més rellevant de les quals és el concert Tren Seeger, un recital de cançons de Pete Seeger que ha versionat Arturo Gaya, músic de Quico el Cèlio, amb els músics Cati Plana, Kike Pellicer i Sergi Trenzano, i que se celebrarà el dissabte 17 de febrer.«Amb l’associació Amics de Pete Seeger volem recordar la seva figura a les persones que ja el coneixien, però també presentar-lo a les noves generacions, ja que bona part de la seva manera de pensar és aplicable a les circumstàncies actuals. Recomano molt especialment la part de l’exposició on es mostren les seves idees, resumides en frases molt curtes, i en què el músic apunta que, per resoldre els conflictes, cal dialogar i mirar d’entendre les idees dels altres, sempre sense fer ús de la violència i amb la cançó, perquè la cançó ens uneix», conclou Ramon Nadal.