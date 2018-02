Lliures busca candidats a Reus per presentar-se a les municipals del 2019

El partit lliberal catalanista presidit per Antoni Fernández Teixidó, amb uns 400 militants a Catalunya, exposa l’ideari 9 mesos després de constituir-se

El partit polític presidit per l’exconseller i exdiputat de Convergència Antoni Fernández Teixidó i constituït com a tal al juny del 2017, Lliures, va celebrar ahir una trobada per «intercanviar impressions amb companys de la formació a Reus i Tarragona» a la cerca de candidats per concórrer a les eleccions municipals previstes per al maig del 2019.En la cita, a què van assistir una vintena de polítics, Fernández Teixidó va referir-se a l’actual context polític a Catalunya i al projecte de Lliures: «La situació no canviarà massa si no som capaços de construir un partit catalanista però no independentista de la tercera dècada del segle XXI, molt pensat pels joves i de cara al futur. Aquesta és l’única manera d’acabar amb la Catalunya dividida en blocs i que molta gent que se sent catalanista pugui defensar què és Catalunya sense haver de votar Cs o PP».Lliures travessa ara, amb només nou mesos d’història, «aquella fase tan apassionant i tan difícil d’anar construint el partit en tots els indrets». A Tarragona, «encara parlem d’unes poques dotzenes de persones», afegeix el president de Lliures, que xifra en «400 persones les que pot tenir el partit entre la militància i el cercle que l’envolta a Catalunya, un 20% de les quals està ara Tarragona». Un altre «20% està a Lleida i un 10% a Girona, mentre que el gruix el tenim fins al moment a Barcelona».A Reus, «ens trobem mantenint contactes amb persones diverses del món polític o l’empresarial amb la voluntat que hi hagi un partit de veritat que tingui pes a Tarragona, que pugui presentar-se a les municipals i obtenir uns bons resultats». En aquest moment, matisa Fernández Teixidó «ens trobem en una fase molt prèvia, inicial, en contactes. Tenim 15 mesos, molt de temps en política i fins que no acabi 2018 no tindrem consolidats tots els equips que han d’anar a les municipals».Sobre el paper de la formació a la demarcació, el president de Lliures explica que «creiem que el nostre missatge pot fer forat a tota Catalunya i també a Tarragona hi ha molta gent que es pot sentir identificada amb un partit autènticament catalanista i europeista, lliberal, però que no és independentista. Segur que aquí hi ha molta gent així, que vol una cosa diferent i pròpia del país, que es pugui enfrontar a uns i als altres».El plantejament de Lliures «entén que ha de desenvolupar l’autogovern de Catalunya, recuperar les institucions un punt tocades i traçar una línia que defensi els interessos de Catalunya en el marc d’Europa i d’Espanya. No hi ha més alternativa que seure a negociar». Tot i que part de la militància «ve de Convergència i d’Unió, nosaltres aspirem a incloure gent nova en política». Sobre l’ideari, Antoni Fernández Teixidó diu que «defensem un programa d’orientació lliberal humanista que agafa tots els àmbits i que està en construcció».