La sarna acaba amb el Carnestoltes a Reus

La ciutat acomiada les despulles de Sa Majestat, que reparteix el seu patrimoni entre els set pecats

Actualitzada 13/02/2018 a les 21:56

El testament, repartit

Després de dies de festa desenfrenada, Reus ha acomiadat el Rei Carnestoltes LVIII, que ha mort el cinquè dia del seu regnat a causa d’un atac de sarna venèria que ha contret a l’Hospital Sant Joan, on ha acudit per fer una donació de la seva esperma. El cos del difunt s'ha pogut visitar al cap de dol al Castell del Cambrer abans que s’iniciés la Rua Mortuòria amb les despulles de Sa Majestat, acompanyades per la viuda, la Reina Pimpolla VII, les amants, les ploraneres i representants de diverses colles. Un cop a la plaça del Mercadal, s'ha procedit a cremar el cos del Rei Carnestoltes LVIII però, just abans, el Ball de Diables ha irromput a la plaça per robar el braç incorrupte de Sa Majestat.Mentre s’incineraven les restes reials, els notaris han procedit a la lectura del testament, que ha quedat «repartit a parts iguals entre els set pecats capitals». En el seu últim sermó, el Rei Carnestoltes, ha tingut paraules crítiques amb el consistori, que ha estrenat Reus Plató «mentre al Palace encara se senten plors». Sa Majestat ha promès tornar l’any que ve «sense el 155», sinó aplicant «un article de la meva constitució, que és el 169».