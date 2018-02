Foment deixa l'aeroport de Reus lluny de ser la quarta pista del Prat

El Ministeri anuncia l’ampliació del Prat fent arribar l’AVE fins a l’Aeroport de Girona i Reus es queda sense opció d’absorbir vols

Actualitzada 12/02/2018 a les 21:13

Alternativa a 40 minuts de BCN

Clau per al sistema metropolità

Buscar el front comú al territori

El Ministeri de Foment invertirà 55 milions d’euros en la construcció d’un baixador ferroviari a la localitat gironina de Vilobí d’Onyar que, en el marc del Pla Director de l’Aeroport de Barcelona-El Prat 2017-2026, connecti a través d’alta velocitat l’Aeroport de Girona i El Prat per convertir ambdós equipaments en «un únic complex aeroportuari» on les instal·lacions de la Costa Brava exerceixin de «quarta pista». El projecte, anunciat ahir pel ministre de Foment, Íñigo de la Serna, s’aparta de les previsions de la Generalitat –pendent de les línies que traci un futur nou govern– en aquest àmbit, les quals contemplaven, tal com detalla en declaracions al Diari Més el secretari d’Infraestructures, Ricard Font, repartir el pes i els fruits de la descongestió de l’Aeroport de Barcelona «entre Girona i Reus». I descarta la participació del Baix Camp en aquest increment de la capacitat del Prat mentre el territori espera, des de fa un lustre, la materialització de l’Estació Intermodal, adjudicada al 2009 per uns 54,7 milions però aturada al sud de l’Aeroport de Reus. El global de la inversió prevista entre Barcelona i Girona és de 1.929 milions.En aquest sentit, Font valorava ahir que «el Pla Director del Prat l’han tirat endavant el Ministeri de Foment i Aena, i la Generalitat en coneix els resultats ara». I detallava que «el Pla Estratègic de la Generalitat, que no està aprovat però que tenim intenció d’aprovar quan tinguem un govern constituït» planteja que «un cop estigués construïda l’Estació Intermodal prevista a Reus i la que el Ministeri acaba d’anunciar a Girona, llavors Reus i Girona poden ser la quarta pista de manera complementària».A partir d’aquí, afegeix el secretari d’Infraestructures de la Generalitat, «el que ha de passar és que es concreti quan es faran la Intermodal i el baixador d’alta velocitat a Girona» i «que sigui el mateix mercat el que determini com s’hauran d’anar incorporant inversions a un i a altre aeroport en funció de les necessitats i de les característiques de les companyies».«Cap companyia decidirà volar des de Reus, des de Girona o des de Barcelona per altres indicacions que no estiguin relacionades amb el mercat», subratlla Font, que diu manté «si Reus té l’Estació Intermodal i està connectada a 40 minuts de Barcelona, tindrà mercat; i si Girona està a 40 minuts, també tindrà mercat: Reus el tindrà a sud, mirant cap a Castelló, i Girona mirant a nord, cap a França». La Generalitat valora com a «incomplet» el projecte del Ministeri perquè «hauria de contemplar una complementarietat amb Reus». Sobre la situació de paràlisi de l’Estació Intermodal, Font replica que «la de Girona no té ni projecte. Estem en un punt similar». En la concreció del Pla Estratègic de l’Aviació a Catalunya 2030, que veia Reus com a extensió del Prat, i es troba redactat, el secretari d’Infraestructures reitera que «la quarta pista ha de ser Reus i Girona».Ricard Font recorda que «l’Estació Intermodal de Reus té una funcionalitat com a estació complementària de l’Aeroport però també una dins del sistema metropolità que té a veure amb el Camp». En la mateixa línia s’expressa el regidor d’Urbanisme de Reus, Marc Arza, que apunta que «el que ha de donar creixement a l’Aeroport del Prat són els Aeroports de Reus i de Girona» i que «qui ha de decidir quina serà la quarta pista del Prat no és el ministeri sinó el mercat».«Si el ministeri anuncia una inversió a un baixador a Girona, òbviament nosaltres exigim una cosa que ja estava planificada que és l’estació al sud de l’Aeroport de Reus», afegeix. Arza parla del fet que «hi havia un projecte molt gran i, l’últim cop que vam anar a Madrid, vam dir que ja enteníem que no estàvem en aquell moment i que demanàvem una cosa raonable». I recorda que l’estació a Reus «donaria servei a unes 250.000 persones que ara no tenen ben resolta la connexió ràpida i fàcil amb Barcelona» més enllà de l’Aeroport. L’Ajuntament té sol·licitada una reunió a Madrid sobre aquest tema.«El paper de la quarta pista no l’atorga un Pla Director sinó disposar dels elements estratègics per poder-ho ser», assegura Font, que explica que «la feina que està fent la Taula de l’Aeroport estic segur que permetrà que Reus ho sigui en alguns casos i Girona en altres». Fonts de la Cambra de Reus valoraven ahir que l’anunci del ministeri «posa al descobert, una vegada més, que existeix un acord tàcit entre Madrid, Barcelona i Girona per potenciar políticament les comarques gironines» i que «tot plegat accentua el greuge comparatiu amb les comarques del Camp que continuen pendents d’inversions transcendentals». Per la seva banda, des del grup municipal del PSC, el portaveu Andreu Martín qualificava de «molt mala notícia» la de la quarta pista i apuntava que «la manca de visió estratègica de l’alcalde Pellicer és tan gran, que la pagarem durant molts anys».