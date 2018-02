L'Ajuntament de Reus exigeix a Foment la construcció «immediata» de l'estació intermodal al sud de l'aeroport

El consistori es mostra «sorprès» per l’anunci del ministre i subratlla que «la segona àrea metropolitana del país» necessita infraestructures adequades

Actualitzada 13/02/2018 a les 13:49

L’Ajuntament de Reus ha exigit aquest dimarts al Ministeri de Foment que executi de forma immediata les obres de l’estació intermodal al sud de l’aeroport, un projecte que es manté congelat des del 2009. Després que ahir el ministre De la Serna anunciés la voluntat de convertir l’Aeroport de Girona en la quarta pista del Prat i la construcció d’un baixador del TAV a Vilobí d’Onyar, el govern de Reus s’ha mostrat «sorprès» per l’anunci. «Reus i el Camp de Tarragona han fet els deures i el ministeri els ha de tenir en compte quan fa anuncis en infraestructures», ha reclamat el portaveu Joaquim Enrech. En aquest sentit, l’Ajuntament de la capital del Baix Camp ha reivindicat infraestructures «adequades» per a la segona àrea metropolitana del país i ha criticat l’alt «nivell d’incompliments» acumulat. El consistori, que ha sol·licitat una reunió amb el ministre de Foment, ha fet una crida perquè els agents socials i econòmics del territori uneixin esforços en la defensa dels seus interessos i tinguin «una sola veu a Madrid».Enrech ha defensat que l’Aeroport de Reus té «un gran potencial de creixement», tal com avalen, ha dit, les aerolínies i els sectors turístic i econòmic. «Cal que Aena i Foment fixin els ulls en Reus i el territori i compleixin els anuncis i promeses que porten fent de fa anys. És inconcebible el nivell d’incompliments que porten acumulats», ha criticat el portaveu del govern reusenc.Segons el regidor, el projecte de l’estació central al sud de l’aeroport és estratègic per al territori perquè donarà servei a més de 350.000 persones i garantirà la intermodalitat de les instal·lacions aeroportuàries.A més, Enrech ha recordat que fa temps que mantenen converses amb Foment i amb la Generalitat per agilitzar-ne la construcció i que, fins i tot, es va pactar que se’n reduiria el cost previst inicialment per tal d’adaptar-lo al context econòmic actual. El projecte es va adjudicar el 2009 per 54,7 MEUR, però tot i que les obres havien de començar el 2010, ha quedat aturat.Preguntat sobre l’aposta del ministeri per l’Aeroport de Girona en detriment de Reus, el regidor ha etzibat que no hi tenen res en contra, però que la capital del Baix Camp també vol defensar el seu projecte i les inversions al Camp de Tarragona.Joaquim Enrech ha reclamat una «veu única» al territori. «Hem d’anar tots a l’una perquè, sinó, no tindria cap sentit», ha reflexionat. Per tot plegat, ha insistit que cal «accentuar» les reclamacions i palesar la unitat del territori.