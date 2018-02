Ensenyament justifica el sistema d'adscripció única davant els pares i mares

La delegada territorial del departament va admetre que no es pot canviar la decisió perquè «la normativa no permet» tornar al sistema anterior

Actualitzada 12/02/2018 a les 20:52

El sistema d’adscripció única que s’ha d’implementar a Reus el curs vinent per a aquells alumnes de sisè de Primària que cursaran primer d’ESO continuarà vigent. Malgrat les queixes de diverses mares i pares afectades per aquesta decisió, el departament d’Ensenyament de la Generalitat es manté en la mesura presa. Immaculada Reguant, delegada territorial d’aquest departament, va admetre que «la normativa no ens permet tornar al sistema d’adscripcions anterior».Reguant va haver de donar explicacions a l’Oficina Municipal d’Ensenyament (OME), acompanyada de la regidora Maria Dolors Sardà, davant una quarantena de mares i pares de diverses escoles. La regidora reusenca s’havia citat amb mares i pares del col·legi Cèlia Artiga, que van denunciar l’adscripció única en un comunicat emès la setmana passada. Enrique Martín, un dels portaveus dels familiars d’aquesta escola, va aconseguir una quarantena d’afectats de diversos centres de Primària. Així, hi havia representants dels col·legis Joan Rebull, Isabel Besora, Montsant, Teresa Miquel, Prat de la Riba, Vitxeta, Mowgli i Santa Anna, de Castellvell, a més d’una representat de la Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC).En un primer moment la regidora només es volia citar amb les mares i pares del Cèlia Artiga i un representant de cada escola. Martín, però, va insistir que «o es reuneix amb tothom o no ho fa amb ningú». Finalment, Sardà va acceptar i va comparèixer davant els familiars. Va ser Immaculada Reguant, però, qui va donar més explicacions i va defensar el sistema d’adscripció única, al·legant que «està molt utilitzat a tot el territori» i que «permet als instituts coordinar-se millor». Reguant també va explicar que el sistema a la ciutat «funciona per zonificació», i que si es mantenia el sistema actual, en què cada institut té dues o tres escoles adscrites, hi hauria molta més demanda que places, ja que «tal com estan adscrits ara mateix no cabrien als instituts».Les mares i pares van insistir, davant els representants d’Ensenyament, que l’adscripció única no és la solució, i que «s’hauria d’haver previst amb més temps i fer un altre sistema». A més, denuncien que és un problema que fa dotze anys que arrosseguen, perquè «quan ens vam apuntar a P3 ja vam patir» per poder escollir el centre. També denuncien el poc marge que han tingut, ja que queda poc per les preinscripcions. Ensenyament es va defensar assegurant que «s’han fet reunions amb comissions i se’n faran amb AMPAs i directors, i volem informar abans de les preinscripcions», i que «fa un any vam detectar la problemàtica». Reguant va insistir en citar-se amb cada escola per separat «perquè cadascú té les seves queixes concretes».Les mares i pares afectats van denunciar que no «s’ha pensat en els ciutadans, ha sigut una decisió pensant perquè quadrin els números», i van manifestar que «en les reunions hi haurien d’haver anat representants dels pares i mares». Davant la negativa d’Ensenyament a canviar el sistema d’adscripcions, no descarten recórrer a d’altres instàncies: «Ens plantegem portar la nostra queixa al Síndic de Greuges», va reconèixer Enrique Martín.