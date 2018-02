Bustamante només manté el concert de Reus anunciat al seu web

El cantant darrerament ha cancel·lat tres actuacions, la última el passat divendres en un hotel de Madrid

Actualitzada 13/02/2018 a les 12:31

Reus és la única ciutat on properament es podrà assistir a un concert de David Bustamante. Tal i com es pot comprovar en l’agenda d’esdeveniments a la seva pàgina web, el cantant només manté, en aquests moments, l’actuació que oferirà el proper 23 de març a les 9 del vespre al Teatre Fortuny.Els fans es mostren preocupats per la salut del cantant, el qual darrerament ha suspès un total de tres concerts. L’última actuació que va cancel·lar va ser la que el de San Vicente de la Barquera havia d’oferir el passat divendres a un hotel de Madrid. El cantant, segons apunten alguns mitjans, va decidir no actuar perquè «no tenia bé la veu».