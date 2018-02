Un reusenc sense llar participarà al projecte #HomelessEntrepreneur

El programa vol demostrar que les persones sense sostre poden donar el millor d'elles mateixes si se'ls dóna l'oportunitat

La Regidoria de Benestar Social ha triat una persona sense llar per formar part del projecte #HomelessEntrepreneur, creat per l’emprenedor i consultor digital nord-americà establert a Barcelona des de fa anys, Andrew Funk. Aquest projecte està estructurat en 10 departaments i 3 fases, que presten els seus serveis a cada persona del programa.#HomelessEntrepreneur és un projecte creat des de Barcelona per demostrar que les persones sense llar poden donar el millor d'elles mateixes si se'ls dóna l'oportunitat. Mitjançant aquest projecte, es vol demostrar a la societat que es poden realitzar accions de canvi.Pablo, com és diu el reusenc, ha passat a formar part del programa mitjançant l'acceptació d'una carta de compromís signada amb l'organització. Per poder iniciar el seu canvi i transformació s'ha activat la primera fase del programa, que consisteix a fer una jornada de treball setmanal de dues hores al Centre Cívic Ponent, per evitar així desplaçar a Pablo de l’entorn social.Actualment, a Reus, des del Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) s'està treballant amb unes 15 persones sense llar de diverses maneres. L'objectiu és conèixer aspectes com els perfils i els entorns on aquestes persones presenten major vulnerabilitat, per tal de poder acompanyar-les en el procés de superació de la situació en què es troben. Un treball que ha de permetre a l'Ajuntament definir recursos i millorar les polítiques d'atenció a les persones sense llar.