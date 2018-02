Reus crea una oficina d'atenció als rodatges per captar filmacions

L'objectiu del projecte, que neix amb el suport del CIMIR, vol posicionar la ciutat en el panorama audiovisual català

Actualitzada 12/02/2018 a les 16:21

La regidoria de Cultura ha presentat el projecte Reus Plató amb l'objectiu de posicionar la ciutat en el panorama audiovisual català. Reus Plató neix sota el paraigües del Centre de la Imatge Mas Iglesias, que centralitzarà les tasques que desenvolupi. El projecte representa una nova empenta al CIMIR, que l’ha de convertir en el centre de referència de la fotografia i l’audiovisual del sud de Catalunya.Reus Plató és una oficina d’atenció als rodatges que pretén captar rodatges de pel·lícules i sèries que en permetin generar activitat econòmica i posar en valor el ric patrimoni arquitectònic i el paisatge urbà de la ciutat. Des del nou projecte es facilitarà a les productores, directors o localitzadors les gestions per poder fer rodatges a la ciutat.També assumirà l'estudi de taxes i preus públics que les produccions audiovisuals hagin de pagar per utilitzar els equipaments i espais públics com platós de rodatge i integrarà les peticions en un únic organisme.Reus forma part de la Catalunya Film Comissió, organisme que ja té localitzats quinze espais de Reus interessants per al cinema, com els teatres Fortuny o Bartrina, la Prioral, el barri Gaudí, l'antic escorxador o l'antic hospital.L'any passat, l'Ajuntament va participar en la fira Focus de Londres, de referència internacional en la producció, aprofitant que Reus era la Capital de la Cultura Catalana 2017. Fruit d'aquest treball, Reus acull, demà i demà passat, el rodatge d'una TV Movie ambientada en els anys 70 titulada Cançó per a tu, que inclou escenes a l'interior del teatre Fortuny i a la cèntrica plaça Prim.