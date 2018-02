Reus allarga la festa amb la rua matinal i cau rendida a la Batalla de Confeti

La cinquantena de colles que surten enguany al Carnaval van aprofitar ahir, encara en plena ressaca de dissabte, les darreres hores per exhibir carrossa

Actualitzada 11/02/2018 a les 23:19

Una guerra de colors

Delícies ‘carnavaleres’

No ho havia pogut fer la nit anterior, en la rua de dissabte, tot i la insistència de la Federació Reusenca d’Associacions de Carnaval (FRAC) per celebrar-hi els 40 anys de la recuperació de la festa ni tampoc sota el mandat del Rei Carnestoltes LVIII, que tornava avorrit d’haver-se passat els anys de la dictadura tancat a casa mirant anuncis. Però ahir, en la matinal i encara en plena ressaca dels passejos, el Carnaval de Reus sí que va poder escampar la disbauxa, com habitualment, per un tram del Tomb de Ravals.Ho va fer en la seva versió més reivindicativa, amb uns Bombers de la República que «seran sempre nostres» o el desplegament de Piolín i companyia. Però també en la més tradicional: la cinquantena de colles que enguany hi participaven van portar de tornada pallassos, tigres, pirates, astronautes, vikings o cocodrils entre l’avinguda de la Salle i la Biblioteca Central. També algun de recentment arribat dels 80, que podria continuar la gresca des de llavors.Després, cap a les tres, tots a taula en la primera aturada tècnica del Carnaval de Reus, que tenia forma del dinar de colles carnavaleres, precedit pel vermut que més d’un havia optat per lluir com a disfressa reusenca.Entre els entrepans, els tradicionals pollastres a l’ast, alguna que altra recepta de la iaia i els tuppers més mundanals –no els de les restes de l’Expo-Profit de l’any passat, que en principi van limitar l’ús a la invocació del Rei Carnestoltes LVIII i que avui al migdia podran tornar a omplir-se en una nova edició a la plaça Prim–, les colles van fer temps per una altra de les cites més esperades. I és que la Batalla de Confeti, entre l’alegria i la ràbia, representa sempre l’última oportunitat de viure a fons el Carnaval des de la carrossa.Grans i petits, però sobretot grans, van tornar a oferir la seva millor cara en aquesta guerra de colors que es lliura anualment al passeig Mata. Alguna tos que indicava el moment de plegar però, per damunt de tot, molta gresca, donaven per enllestit el darrer acte del dia a l’agenda carnavalera, succeït pel Ball del Vespre que organitzava «per als qui no en tenen mai prou» Els Pirats a La Palma.Els més deliciosos plats del Carnaval es podran ensumar –i tastar– avui a partir de les nou del matí la plaça Prim. Qui faci cinc consumicions a les propostes de diferents colles rebrà una samarreta. Només hi ha una condició, «molt important!», que és «no tacar-se». Els qui no van poder seguir el ritme, i els que sí que ho van fer, tots, es veuran avui les cares, segur, omplint la panxa a l’Expo-Profit, la «fira catalana de la consumició».Un pèl més tard, a les onze de la nit, hi haurà el Ball de Mascarots, amb les versions més divertides de la banda Shorts. A la mitja part es farà el concurs de disfresses. Hi ha confirmada la presència del Reis Carnestoltes i la Reina. Però, «en aquest ball, en qualsevol moment, pot passar allò que passa quan esperes que passi...».