La jutgessa que instrueix un delicte d'odi a Reus investiga dos bombers més

El jutjat número 2 de Reus ja investigava quatre Bombers, que ara passen a ser sis

Actualitzada 12/02/2018 a les 13:30

La jutgessa que instrueix la causa per un presumpte delicte d'odi a Reus, per les manifestacions ciutadanes davant un hotel que allotjava policies antiavalots, ha sumat dos bombers més com a investigats, segons fonts judicials.El jutjat número 2 de Reus ja investigava quatre bombers, que ara pujen a sis. El Cos Nacional de Policia (CNP) va denunciar les protestes ciutadanes, realitzades els dies anteriors i posteriors al referèndum suspès pel Tribunal Constitucional, per un delicte d'incitació a l'odi.Se centraven en la manifestació del 3 d'octubre, en l'anomenada «aturada de país», que va passar davant de l'Hotel Gaudí, on s'allotjava un contingent d'antiavalots desplaçats pel ministeri d'Interior des de Sevilla.Un dels bombers investigats va acreditar davant la jutgessa que existia un error d'identificació i la Brigada d'Informació del CNP, per solucionar errors, va demanar a la jutgessa que requerís més dades a set parcs de bombers.La jutgessa va requerir als parcs de bombers de Tarragona, Valls, L'Hospitalet de l'Infant, Cambrils, Alcover, Falset i Cornudella de Montsant que informessin sobre les actuacions fetes el 3 d'octubre a Reus i que identifiquessin a tots els seus funcionaris. A partir d'aquestes diligències, el jutjat suma dos bombers més com a investigats per un delicte d'incitació a l'odi.En la mateixa causa, consten l'alcalde de Reus, Carles Pellicer (PdeCAT) i els portaveus dels grups municipals Montserrat Vilella (PDeCAT), Marta Llorens (CUP), Noemí Llauradó (ERC) i Jordi Cervera (AraReus) per signar un manifest.En aquest manifest, els signants demanaven als hotelers de Reus que fessin allò que resultés «adequat i necessari perquè de manera immediata abandonin el municipi», en referència als antiavalots- i també invitaven la ciutadania a sumar-se a les protestes.A banda dels polítics i els bombers, la jutge també investiga l'amo i el treballador d'un gimnàs al qual acudien diversos dels antiavalots, per demanar-los que no hi anessin més, ja que els clients habituals s'havien queixat.