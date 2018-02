L'estil individual aposta pel 'vintage'

Fa tres anys que Robert Llurba va obrir la botiga de roba de segona mà 20age al centre de Reus

Actualitzada 11/02/2018 a les 21:59

En el món de la moda i el disseny, el terme vintage fa referència a totes aquelles peces que tenen uns anys, però no tants com per a ser titllades d’antiguitats. D’aquí que la moda vintage estigui molt vinculada al mercat de la segona mà. Sovint, i com a conseqüència d’això, aquestes peces i accessoris es venen a preus ajustats.Aquest és el cas de Sant Llorenç 20age, una botiga regentada per Robert Llurba, que ara fa tres anys va veure una oportunitat de negoci que lligava amb la seva manera de pensar: «un dia estava netejant un armari i vaig començar a treure roba que no feia servir. Vaig voler donar-li una sortida, crear alguna cosa diferent. Amb la botiga es pot donar una nova vida a la roba, i ho veig com una alternativa de consum, vinculada al reciclatge», explica. A més, per al propietari del local, el fet de comprar roba de segona mà tenia un altre avantatge, i és que permet crear un estil propi: «amb la roba vintage l’estil és individual, no depens de que terceres persones et diguin que ara toca llarg, curt, vermell o groc».A la botiga hi ha una extensa oferta de roba de segona mà, majoritàriament de dona, però també d’home i nen, així com complements i algun objecte de decoració. Els preus són molt ajustats: per 2,90€ un es pot comprar uns pantalons. Tot el material arriba a través de donacions de persones que es troben amb molta roba antiga o que ja no fan servir. Un cop arriba a la botiga, el Robert en fa una selecció, la neteja i la planxa per deixar-la com a nova. Entre les peces que s’exposen hi ha tota mena d’estils, des de l’esport fins a la roba de vestir. També sabates, bosses i petits accessoris.«A Reus hi ha un públic per a aquesta mena de comerç. D’una banda, les persones que, per ideologia, creuen que cal posar-se les piles i començar a reciclar. També hi ha qui ve per necessitat vital, i finalment persones que van passant, ho descobreixen i pensen ‘per què no’», explica el Robert.Llurba es defineix a si mateix com un autoocupat. Aquest passat divendres farà tres anys que va arrencar el negoci, un projecte que va tirar endavant defugint del sistema bancari i demanant finançament als amics. «A poc a poc tot es va anar fent gran», apunta.Sant Llorenç 20age ocupa l’espai d’uns antics magatzems de fruita seca al mateix carrer de Sant Llorenç. En les obres per fer la botiga, Robert Llurba va procurar respectar, en la mesura del possible, tot el que es va trobar al local. Així per exemple, el terra és l’original, i en un racó encara hi ha l’antic safareig del magatzem. I a sota del comerç s’hi conserven les antigues sitges que s’utilitzaven per emmagatzemar els fruits secs.20age forma part de l’associació Excèntrics, que aplega els botiguers dels Camí de Riudoms i del carrer de Sant Llorenç per potenciar aquesta via que queda tan a prop del principal eix comercial de la ciutat.