L'Aeroport de Reus acull uns 6.600 passatgers al gener, un 30% menys que fa un any

Tot i això, les 745 operacions registrades són un 12,4% més que les del primer mes de l'any passat

Actualitzada 12/02/2018 a les 14:27

L’Aeroport de Reus ha tancat el mes de gener amb 6.612 passatgers, un 30,3% menys que el mateix mes de l’any passat. Segons les estadístiques fets públiques aquest dilluns, les instal·lacions del Baix Camp són les que han registrat el descens més acusat d’entre tots els aeroports de la xarxa d’Aena. Malgrat aquestes dades negatives en plena temporada baixa, l’aeroport ve de superar la barrera del milió de passatgers durant el 2017. Per contra, al gener les instal·lacions reusenques han acollit un total de 745 operacions, entre aterratges i enlairaments, la qual cosa suposa un 12,4% més que fa un any. Durant el primer mes de l’any, l’aeroport no ha registrat activitat de càrrega.