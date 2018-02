Els veïns de Mas Pellicer denuncia que «20 avisos al 112» no evitin una ocupació

Veïns lamenten que, de dijous a dissabte, van alertar «sense èxit» de l’accés a un domicili d’Habitatge

Actualitzada 11/02/2018 a les 21:15

Un problema per a la Generalitat

Veïns de Mas Pellicer han denunciat, en les darreres hores, l’ocupació il·legal d’un pis localitzat a la segona planta del bloc 26 i que seria propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, buit intermitentment en els darrers mesos i de manera definitiva des de l’estiu passat per la defunció de qui fins llavors s’hi allotjava. Els fets, segons el relat dels mateixos veïns, es remunten a la nit d’aquest 8 de febrer, quan «vam fer la primera trucada al 112 en sentir cops i comprovar que hi havia uns individus que intentaven forçar la porta metàl·lica amb què el pis estava protegit i que hauria d’haver evitat, precisament, l’entrada d’ocupes». Entre dijous i la nit d’aquest dissabte, tal com detallen des del barri, «vam fer com a mínim 20 trucades més al telèfon d’emergències», les quals van desembocar en la presència de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana a l’edifici però «no han evitat l’ocupació», la qual descriuen com a «violenta».Habitatge, expliquen, «també tenia coneixement del que estava passant» i «no ha fet cap moviment que ens ajudés a evitar-ho. Ni s’ha afanyat a adjudicar el pis, que quan es va tancar es trobava en bones condicions i era susceptible que s’hi donés una situació com aquesta». «Mentre hi ha persones en una llista d’espera per accedir a una llar, no entenem com es poden permetre aquest tipus de coses», valoren veïns que prefereixen, per por, no revelar la seva identitat.El veïnat pròxim al bloc 26 lamenta que agents de la policia catalana «van arribar a identificar, a la mateixa entrada del pis, quatre nois que eren els que l’havien obert. I no van fer res més», i apunta que «fins i tot, una vegada van arrencar la porta metàl·lica, van tenir prou calma com per anar a comprar un pany nou per la porta del pis i canviar-lo». Sospiten, a més, que aquests joves, que «van entrar enfilant-se fins al segon pis i han trencat les tàpies» no hagin dut a terme l’ocupació per establir-se a l’habitatge «sinó per encàrrec, per rellogar-lo o per dedicar-lo a certes activitats», i asseguren que «no són persones necessitades» i que «setmanes enrere havíem vist coses estranyes i gent que, des de fora, fotografiava el pis». Alguns dels veïns de la mateixa escala, «que són en general gent gran», van «sortir de casa i s’hi van voler enfrontar, però van rebre males paraules i tenen temor».El de les ocupacions il·legals «no és un problema nou» i «hi ha vegades que entren als pisos el mateix dia que han quedat buits», reconeixen els veïns, que xifren en «entre 20 i 30 pisos, sumant els de bancs i els d’Habitatge». L’acció de les pròpies escales, i també la de l’Associació de Veïns I de Maig havia aconseguit, amb tot, frenar aquesta activitat en els últims temps. Segons dades facilitades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’estiu passat un total de 19 dels 377 pisos gestionats a Reus es trobaven ocupats il·legalment. La situació bloqueja el lliurament d’una part del fons d’habitatges socials a persones que s’ajusten als criteris d’adjudicació i condueix la Generalitat, en la majoria de casos, a engegar processos de negociació amb els ocupes.