Pares i mares de l'escola Cèlia Artiga denuncien l'adscripció única

Asseguren que l’Ajuntament els dóna una «llibertat limitada» ja que no els permet escollir en quin centre poder estudiar l’educació secundària

Actualitzada 08/02/2018 a les 20:47

Contactes amb la regidora

Un grup de pares i mares d’alumnes de 6è de primària de l’escola Cèlia Artiga han denunciat el sistema d’adscripció única pel qual, l’Ajuntament, els assigna un centre on cursar l’educació secundària. En un comunicat, signat per nou pares i mares, mostren la seva indignació per la decisió presa per la Taula Mixta d’Ensenyament que «imposa» als alumnes i «a les seves mares i pares un institut per adscripció única». Així, doncs, l’Ajuntament els assignarà un centre on els seus fills i filles podran cursar l’ESO.Enrique Martín, un dels pares afectats per aquesta decisió, assegura que tenen una «llibertat limitada», perquè amb aquest sistema «es limiten les opcions a una, la que ells t’ofereixen sí o sí, i si no l’agafes vas a la loteria». En el cas de l’escola Cèlia Artiga, el centre que se’ls assigna des del consistori és l’institut Gaudí. Fonts municipals defensen que l’assignació es fa seguint un criteri de proximitat dels centres. Aquesta explicació, però, Martín la troba «molt relativa» i defensa que, en el seu cas, tant l’institut Gaudí com l’institut Baix Camp es troben a la mateixa distància. A més, assegura que aquesta adscripció única pot resultar problemàtica per a les famílies: «Tenim un cas d’uns pares que porten les filles al Baix Camp i ara, el fill petit, haurà de començar al Gaudí», explica Martín.Des del consistori defensen que aquesta és una proposta «treballada per Ensenyament i l’Ajuntament», que es va exposar en el darrer Consell Municipal i que està «consensuada amb les direccions dels instituts». La presa d’aquesta mesura s’explica en el baby boom que hi va haver l’any 2006 que ha provocat una saturació a les aules dels centres de secundària. Així i tot, Martín defensa que «amb el sistema de punts ho pots gestionar millor», mentre que a l’Ajuntament defensen que la mesura és temporal.Enrique Martín assegura que Maria Dolors Sardà, regidora d’Ensenyament, «m’ha trucat perquè es vol reunir amb nosaltres per explicar-nos la presa d’aquesta decisió». Els pares i mares del Cèlia Artiga estan gestionant aquesta futura reunió «perquè afecta moltes famílies», explica Martín, que també vol que la trobada serveixi per «aclarir» els motius i que no només «vingui i ens expliqui que això és així perquè sí i punt».Martín també explica que, pròximament, es reunirà amb l’AMPA del Cèlia Artiga i que espera que l’associació «ens representi i actuï en aquesta línia». A més, diversos centres com el Joan Rebull o el Misericòrdia s’han posat en contacte amb Martín, que assegura que «el malestar és generalitzat». Els pares i mares del Cèlia Artiga també han portat la seva queixa a la plataforma on-line change.org, on recullen signatures per tal d’aturar l’adscripció única.