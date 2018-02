La CUP denuncia que alguns camions cremats a Reus estaven en mal estat

L'incendi, que ha tingut lloc aquesta matinada, ha cremat un total de sis veïcles de FCC

La CUP denuncia que alguns camions d'escombraries cremats a Reus aquesta passada matinada estaven en mal estat, citant a fonts dels empleats de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa responsable del servei.Un dels camions de la recollida de residus, aparcat prop de l'estació de gas de les instal·lacions de FCC a Reus, ha cremat aquesta matinada, causant un incendi en cadena que ha afectat a sis vehicles.Així, s'han cremat els dos vehicles que té la ciutat de Reus per netejar els contenidors; un camió de la recollida de porta a porta al centre de la ciutat i tres camions de la recollida de residus.L'incendi s'ha declarat a l'una i vint minuts d'aquesta matinada i segons la CUP, evidencia que els serveis municipals externs de forma sistemàtica propicien l'opacitat i la precarietat laboral.Alguns treballadors de l'empresa, segons la formació anticapitalista, ja s'havien queixat fa més de tres anys de l'arribada de dos camions en molt mal estat d'un altre municipi de Tarragona, que els van assignar sense donar explicacions.Per aquest motiu, el grup municipal de la CUP pregunta fins a quin punt ho sabia l'equip de govern (PDeCAT-ERC-AraReus) i quin «control real té sobre el seu propi servei, pel que paga la partida més important del pressupost municipal».La formació anticapitalista també demana explicacions sobre la legalitat d'aquestes pràctiques, ja que «no és lícit que les empreses pivotin la maquinària al marge del contracte, segons els interessos de les pròpies empreses i en funció del desgast d'aquesta».Part de la plantilla de camioners de FCC, segons la CUP, no volia conduir aquests dos vehicles arribats de fora a causa del seu mal estat i la falta de seguretat, de manera que l'empresa hauria recorregut a personal interí.Un d'aquests dos vehicles ha estat el focus de l'incendi, en d'aparcar-lo després d'un servei de nit.«Afortunadament, no ha passat cap desgràcia personal, però és més que evident que s'ha generat un perill real per al torn de nit», indica la CUP.Aquest succés s'emmarca en la reserva d'una partida de 116.000 euros dels pressupostos municipals per realitzar estudis per a una nova licitació del contracte de la neteja, diu la CUP.Finalment, aquesta formació espera que «en cap cas aquest incendi i la reposició de vehicles i estació de gas tingui cap repercussió econòmica sobre els reusencs».