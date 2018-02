Els Avis i Àvies de Reus envien una carta a Jordi Sànchez

En el text expliquen al número 2 de JxCat les concentracions que realitzen al Mercadal i com ha crescut el grup des que es va crear fins ara

Els Avis i Àvies de Reus per la Llibertat han volgut fet arribar el seu escalf a Jordi Sànchez, número 2 de JxCat empresonat a Soto del Real. Ho han fet enviant-li una carta en la qual li donen tot el seu suport i expliquen la tasca que realitza el col·lectiu, que es concentra de dilluns a dissabte a les 12 del migdia a la plaça Mercadal per reclamar la llibertat dels polítics empresonats. La carta, segons expliquen, posteriorment també s’estendrà «als altres companys» que «han de suportar la injustícia de restar privats de lliberta».En la carta, el col·lectiu explica que el dia 7 de febrer un grup de persones es va unir al Mercadal per protestar contra «la ignomínia que se havia exercit sobre els Presidents de l’ANC, d’Òmnium i membres del govern electe sota unes acusacions que no tenen ni cap ni peus». Relaten que el primer dia van ser una quinzena, però que avui «hi ha dies que ens concentrem unes quatre-centes persones amb el mocador groc al coll».Tot seguit, els reusencs expliquen què fan per protestar. «Primer donem uns tombs de plaça en silenci, en acabar ens aturem davant de l’Ajuntament cridant ‘Llibertat per el presos polítics’ finalitzant amb el cant dels Segadors». Els avis finalitzen dient que «no pararem fins que us veiem a tots a casa», ja que, pel col·lectiu, «la vostra lluita també és la nostra».