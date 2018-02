Després de 40 anys mirant anuncis, el Rei Carnestoltes torna a Reus

Les forces obscures de la FRAC acaben amb Mandríl·lia i desperten l’autèntic Carnestoltes

Reus ja viu immers en el Carnaval després que, ahir, es donés el tret de sortida a les festes amb el pregó, adreçat des d’un escenari ubicat a la plaça del Mercadal.La cerimònia d’invocació de l’Esperit Carnavalesc, oficiada per la Germandat dels Set Pecats Capitals, iniciava el camí cap a una setmana plena de festa i gresca. El to solemne deixava pas a la música electrònica, la llum i el color. El Rei Carnestoltes entrava a la plaça del Mercadal en un cotxe esportiu. Un cop dalt de l’escenari començava el seu particular pregó. Sa Majestat s’adreçava als reusencs i reusenques desitjoses de l’arribada del Carnaval, recordant alguns dels fets rellevants que han transcorregut a la ciutat durant la seva absència. De rei a rei, el Carnestoltes va tenir un record per Jordi Cervera «pintat de negre a la cavalcada del dia de Reis». També va tenir paraules per a la Federació Reusenca d’Associacions de Carnaval (FRAC), vanagloriant-se del pregó organitzat per Mandríl·lia Associació en el 40è aniversari del Carnaval de Reus.De cop, uns problemes tècnics sentenciaven el pretès Rei Carnestoltes. Les forces malignes de la FRAC, sorgides de l’avern, envaïen l’escenari i s’enduien el farsant per invocar l’autèntic Rei Carnestoltes LVIII, avorrit d’haver-se passat els anys de la dictadura tancat a casa mirant anuncis perquè tenia prohibit sortir pels carrers de Reus per inundar-los de festa.La Reina Pimpolla VII i la resta de forces obscures de la FRAC van invocar cadascun dels set pecats capitals per tal de ressuscitar a Sa Majestat. Diners «d’un sobre que hem trobat a l’Ajuntament on hi posava INNOVA» o «un tupper amb restes de l’Expo-Profit de l’any passat» van ser els ingredients claus perquè el Rei Carnestoltes LVIII tornés a fer acte de presència a la ciutat.Després de repartir crítiques a la Capital de la Cultura Catalana, a la Ciutat de la Música i, fins i tot, als Jocs del Mediterrani 2017, el Rei Carnestoltes LVIII va anunciar l’arribada de la setmana més festiva de l’any. Amb música, llum i confeti, com no podria ser de cap altra manera, Sa Majestat i la Reina Pimpolla VII van abandonar la plaça per deixar pas a la gresca.