A presó dos veïns de Sant Josep Obrer per tràfic de drogues

Els detinguts, una dona de 46 anys i un home de 52, acumulen onze antecedents policials per delictes contra la salut pública

Actualitzada 09/02/2018 a les 14:19

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Reus van detenir, el passat dimecres, una dona de 46 anys i un home de 52 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Reus, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.El dimecres al matí els agents van fer dues entrades judicials a dos domicilis ubicats al carrer Mas Pellicer de Reus. Es tractava d’un nou pas en la investigació que els mossos van encetar el passat mes de desembre arran de diverses informacions sobre el presumpte tràfic de drogues detectat al barri de Sant Josep Obrer.Els investigadors van poder comprovar que un dels domicilis perquirit s’utilitzava com a centre de preparació de la droga i l’altre com a punt de venda. D’aquesta manera els autors tenien desvinculat el domicili productor del domicili de venda, i així, podien minimitzar pèrdues en cas de què la policia descobrís el punt de venda i mantenir aliè a la investigació el centre de producció.L’operatiu va culminar amb dues persones detingudes i amb el comís de 69 dosis preparades per a la venda d’heroïna, 20 dosis de cocaïna, 100g de cabdells de marihuana, divers material per a la preparació de la droga i altres objectes de valor que podrien procedir d’altres il·lícits penals com ara 13 rellotges de polsera de primeres marques.Arran de la investigació no es descarta que hi puguin haver futures detencions relacionades amb aquest punt de venda desmantellat o amb els objectes de valor recuperats.El detinguts, que acumulen onze antecedents policials per delictes contra la salut pública, van passar ahir a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus, que en va decretar el seu ingrés a presó.