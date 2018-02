S'obre el concurs públic per recuperar el passeig de la Boca de la Mina

El projecte està pressupostat en 3,1 milions d’euros i el finançarà el Consitori i la Generalitat de Catalunya

L’Ajuntament de Reus ha obert concurs públic per adjudicar la redacció i direcció dels projectes d'obres de l’operació global de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina. El contracte inclou el condicionament del passeig de la Boca de la Mina, del Jardí agrari del camp, i del Parc de les olors, amb els equipaments complementaris.El pressupost de licitació del contracte és de 177.458 euros, mentre que el termini d’execució varia segons els treballs que s’hauran de realitzar: 5 mesos per la redacció de projectes tècnics i uns 18 mesos per la direcció d’obres. La finalització de les tres actuacions està prevista per al 2019 i per al 2020, el Jardí agrari i el Parc de les olors.El projecte està pressupostat en 3,1 milions d’euros, que finançaran a parts iguals l’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya a través dels fons FEDER, amb actuacions que es desplegaran fins al 2020.